Голосование за благоустройство в НСО: какие объекты лидируют

На данный момент в Новосибирской области свой голос отдали 90 тысяч человек.

— Наибольшей популярностью пользуются масштабные общественные зоны, расположенные в густонаселенных районах или в непосредственной близости от них. На участие в голосовании уже откликнулись 90 тысяч жителей нашего региона, — подчеркнул исполняющий обязанности главы Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Процесс голосования осуществляется на специализированной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

По информации Министерства ЖКХ и энергетики региона, в голосовании участвуют 24 населенных пункта Новосибирской области, включая города и районные центры. В Новосибирске лидирует парк имени С.М. Кирова в Ленинском районе, за ним следует парк «Сосновый бор» в Калининском районе. В Бердске наибольшую поддержку получает территория на ул. Морская, возле пляжа «Дюны». Жители Искитима активно голосуют за модернизацию общественной зоны в микрорайоне Северный. В Куйбышеве приоритетом является освещение сквера «Городской парк». В городе Обь лидирует участок от футбольного поля до дома №26/1 по ул. ЖКО Аэропорта. В Сузуне большинство отдает предпочтение благоустройству правого берега реки Нижний Сузун. Аналогичная тенденция наблюдается и в других городах и районных центрах.

Напоминаем, что каждый житель региона старше 14 лет может принять участие в голосовании. Проекты, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы в следующем году за счет финансирования из федерального и областного бюджетов.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Организаторами выступают Минстрой России, Минцифры России и Администрация Президента РФ.