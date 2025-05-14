Количество сделок по продаже апартаментов в Новосибирске в апреле упало на 8%

В апреле 2025 года в Новосибирске было приобретено 87 апартаментов на общую сумму 598 млн рублей. Это на 8,4% меньше по количеству сделок и на 0,9% меньше — по сумме продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

— Общая площадь реализованных юнитов в апреле-2025 составила 2941 кв. м., годом ранее она достигала 3009 кв. м. Средняя цена квадратного метра в апреле текущего года — 203 тысячи рублей, — говорится в сообщении One Company, подготовленном совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

Больше всего сделок заключено на объектах «Инские холмы», FREEDOM City, АЭРОН, Time Park и МАКИ.

Тем не менее, коммерческий директор бизнес-комьюнити One Company Вячеслав Мельников уверен, что сегмент апартаментов в 2025 году уверенно чувствует себя на рынке. По его мнению, росту интереса способствуют в том числе ограниченное предложение в привлекательных локациях и нехватка качественных коммерческих площадей.

По данным независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, доля апартаментов в общем количестве квартир и апартаментов, реализованных в новостройках новосибирской агломерации в 1 квартале по ДДУ, составила 9,4% (в 2024 — 8,6%, в 2023 году — 6,2%).

— Средняя площадь лота в апартаментах на 15,2% меньше средней площади квартиры в новостройке, а средневзвешенная цена квадратного метра, соответственно, на 26,2% выше, — констатирует он.

Напомним, законопроект о статусе апартаментов, предполагающий легализацию понятия «многофункционального здания» в Градостроительном кодексе, был отклонен на январском пленарном заседании Госдумы. На протяжении четырех лет депутаты откладывали принятие окончательного решения.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области объем жилищного строительства на данный момент составляет 3,3 млн рублей. Строительная готовность этих объектов составляет 42%, при этом распроданность строящегося жилья составляет всего 26%.