«Гонка Героев» пройдет в Новосибирске 13 июля

13 июля 2019 года в Новосибирске на бессменной локации – полигоне НВВКУ «Кольцово» пройдет «Гонка Героев» — уже зарекомендовавшее себя популярное спортивное мероприятие по бегу с препятствиями, сообщили в пресс-службе Лиги героев.

Это соревнование проводится с 2013 года при поддержке Минобороны РФ. Каждый год сотни людей по всей стране ждут открытия сезона «гонок», чтобы получите массу удовольствия и, конечно же, испытать не только свою физическую силу, но и волю.

«Гонки Героев» проходят по всей России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие в общей сложности 500.000 человек – атлетов и зрителей.

В Новосибирске участников мероприятия ожидает 9-километровая классическая трасса с захватывающими испытаниями, среди которых наклонная и вертикальная стены и заборы, рукоходы и рвы, «Болотные дебри», проползание под колючей проволокой и через проем из шин, тарзанка и, конечно же, легендарное препятствие «Эверест». А также, организаторы привезут два новых препятствия, подробности о которых держатся в секрете.

Отмечается, что в этом году, как и в прошлом, испытать свои силы смогут и юные герои. Детская трасса этого года будет значительно изменена с учетом пожеланий, а также возрастных возможностей маленьких спортсменов.

Фото предоставлено пресс-службой Лиги героев