Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

О подготовке медучреждений к приему профильных пациентов в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Замминистра отметила, что в настоящий момент ситуация с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области расценивается как стабильная, отмечается некоторое снижение ежедневных случаев заражения коронавирусом, а также спад обращений с ОРВИ и пневмониями.

— Учитывая такую некоторую положительную динамику, нами принято решение о восстановлении деятельности двух стационаров к их профильной работе. Мы ожидаем, что в течение первой недели после праздников они полностью восстановят свою деятельность и начнут прием профильных пациентов, – сообщила Елена Аксёнова.

Учреждения принимают пациентов до 30 декабря, а с 31 декабря они начинают этап восстановления, который включает в себя долечивание поступивших пациентов, обеспечение всех необходимых санитарных требований и заключительную дезинфекцию.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В новогодние праздничные дни пункты вакцинации начнут принимать посетителей со 2 января. В настоящее время первым компонентом привито 1 376 906 человек, полный курс вакцинации прошли 1 286 783 человека.