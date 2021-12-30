МегаФон назвал самые любимые праздники новосибирцев

Связисты назвали главные поводы для поздравлений в 2021 году на основе мобильной активности абонентов. Самым любимым праздником в Сибири остается Новый год, на который приходится наибольший рост звонков и передачи данных. Но по отношению к другим календарным датам сибиряки не были столь единодушны.

По данным анализа обезличенной статистики, кроме Нового года самым популярным поводом для поздравлений по телефону в Новосибирской области стал День пожилого человека. Также проявляли заботу о старшем поколении и много общались в этот день жители Омской области и Красноярского края. В Кемеровской области самым востребованным праздником стал День защиты детей. Жители Алтая были активны в День знаний, тувинцы сказали много теплых слов по телефону в День матери, 28 ноября. В Хакасии не стеснялись признаваться в нежных чувствах и много звонили в День всех влюбленных.

Телефонные разговоры в Сибири все еще остаются одним из главных способов поздравить близких с праздником. Например, 23 февраля и 8 марта новосибирцы звонили на 54% больше, чем в обычный день, а рост мобильной передачи данных составил всего 6%. Исключение – новогодние праздники, когда и голосовой, и интернет-трафик увеличивался в 1,5 раза.

В Новосибирской области поздравлять друг друга абоненты МегаФона начинают с 26 декабря, достигая пика к 31 числу – средняя продолжительность разговора в этот день увеличивается в 1,5 раза. Чаще всего жители региона на зимних каникулах перезваниваются с омичами, красноярцами и жителями Алтая. Активно поддерживают связь с Москвой и Краснодарским краем, а за рубежом – с Великобританией, Казахстаном и Украиной.

«Чтобы наши абоненты могли быть на связи друг с другом и в праздники, и в любые другие дни, МегаФон постоянно проводит модернизацию инфраструктуры в регионе и расширяет технические возможности для голосового и онлайн-общения абонентов. В Новый год наши службы ведут круглосуточный мониторинг и контролируют все процессы, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки и бесперебойную работу объектов связи», – отмечает Галия Сайфутдинова, директор МегаФона в Новосибирской области.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.