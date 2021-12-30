Мэрия Новосибирска снова ищет подрядчика для станции метро «Спортивная»

Департамент транспорта мэрии объявил тендер по выбору подрядчика на выполнение работ по строительству объекта: «Станция «Спортивная» Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске». Стартовая цена контракта – 631,2 млн рублей. Итоги торгов планируется подвести в январе 2022 года.

Судя по тендерной документации, подрядчик должен провести фасадные, внутренние отделочные работы, благоустройство территории и т.д. Все работы компания должна будет выполнить до 30 июня 2022 года.

29 января пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила, что в январе, после подачи тепла, начнётся отделка вестибюля станции гранитом, произведённым в России, Индии, Китае. В первую очередь им выложат пол и колонны. К концу февраля на платформе завершится монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей. После этого начнутся отделочные работы. Фасад станции будет выполнен из алюминиевых перфорированных панелей, создающих эффект снежной волны. К его оформлению приступят ориентировочно в марте.

Предыдущие контракты по строительству новой станции Новосибирского метрополитена выигрывала компания ООО СК «Градопроект».