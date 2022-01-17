«Горкунов» помог Кирзинскому заказнику бороться с браконьерами

Руководитель аграрно-промышленной группы «Горкунов» Борис Горкунов передал Кирзинскому заказнику два снегохода марки «Lynx Commander 900ACE». Новая техника позволит государственным инспекторам в борьбе с организованным браконьерством, сообщили в пресс-службе заказника.

— Сложившийся конструктивный альянс сотрудничества, когда инвестор на глобальном экономическом уровне материализует свои пилотные бизнес-проекты, а в параллельном аспекте активно способствует сохранению экологического равновесия и биологически значимых ценностей заповедных территорий федерального уровня позволяет создать дополнительный действенный алгоритм защиты окружающей среды, которому, безусловно, привержена созидательная деятельность группы компаний «Горкунов», — отмечает руководитель заказника «Кирзинский» Вячеслав Ермолик.

По его словам, новая техника позволит обеспечить режим особой охраны в зимнее время, сохранения численности популяций диких парнокопытных — лося, сибирской косули и дикого кабана.

Государственный природный заказник «Кирзинский» является крупнейшей и единственной особо охраняемой природной территорией федерального значения в Новосибирском регионе. На его территории находятся такие водные объекты, как озеро Чаны, озёра Большое и Малое Щучье, которые по Рамсарской конвенции (Иран, 1971 г.) относятся к водно-болотным угодьям международного значения.

Земли, на которых работает ГК «Горкунов», расположены вблизи заказника.