В Новосибирске начинается новая «война за тариф»?

Депутат городского совета Александр Мухарыцин задержан за участие в митинге против повышения тарифов ЖКХ. Об этом на своей странице в соцсети сообщил соратник Мухарыцина по общественной организации «Совет отцов» Сергей Майоров.

— Подобные действия полиции дискредитируют органы правопорядка, — пишет Майоров. — В то время, как разного рода экономические мошенники, укравшие миллиарды, свободно остаются на свободе до суда, а порой и после, Мухарыцин, у которого имеются несовершеннолетние дети, за свою гражданскую позицию был лишен свободы. Мы призываем правоохранительные органы одуматься и пересмотреть свое отношение к человеку.

В оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» уточняют, что Мухарыцин в настоящее время находится в спецприемнике, и в ближайшее время с местом его нахождения должен определиться суд Центрального района Новосибирска.

Стоит напомнить, что коалиционеры по итогам протестных акций в прошлом году сами нередко оказывались в спецприемнике, речь, в частности, идет о депутатах горсовета Сергее Бойко и Антоне Картавине. В данной же ситуации примечательно, что Александр Мухарыцин, избравшийся в горсовет как независимый депутат, вскоре после избрания вступил во фракцию «Единая Россия». Этот факт дал основания оппозиционерам для его критики и анонсирования процедуры досрочного отзыва из депутатов.

— Право на митинги имеют даже люди, с которыми мы не согласны, — пишут коалиционеры в своей группе в соцсети. — Даже очень плохих людей нельзя сажать в тюрьму за мирное собрание. Это написано в нашей Конституции. Будем надеяться, что Центральный суд Новосибирска наконец-то вспомнит об этом, когда будет судить единоросса, избравшегося путем обмана избирателей. Не думайте, что если вы поддерживаете власть, то это вас не коснется.

На момент подготовки материала информации о решении в отношении Александра Мухарыцина на сайте суда Центрального района еще не было опубликовано. Напомним, что еще одно дело в отношении Мухарыцина и депутата-единоросса Заксобрания Сергея Конько рассматривается в суде Октябрьского района по итогам несанкционированного митинга жителей Плющихинского жилмассива против размещения новых торговых объектов.

Ранее был задержан за одиночный пикет общественник Виктор Сорокин, о чем сообщил его соратник Михаил Кондрюков (На базовом фото — Ред.).

Напомним, что в текущем году региональные власти планируют повысить взносы на капремонт с 8 до 10 рублей за квадратный метр, то есть на 25%, аргументируя это решение ростом цен на стройматериалы и работу. Ранее многочисленные «тарифные» митинги проходили после поддержки депутатами Заксобрания области и горсовета Новосибирска решения о повышении тарифов на тепло на 15% в 2016 году. Позднее теперь уже бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отозвал это решение, ограничив верхнюю тарифную планку 4%.