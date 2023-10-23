Горнолыжный курорт Шерегеш готовится к открытию сезона

Кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш откроет зимний сезон 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе курорта. Он продлится до мая 2024 года.

— По нашим прогнозам в этом году будет продолжительный горнолыжный сезон с натуральным мягким снегом — с начала ноября по май. Этому способствовала низкая влажность осени, ранние и обильные снегопады. Для сравнения, большинство курортов как в России, так и за рубежом ещё не готовы принимать гостей, — отметил Алексей Стоянов, руководитель дирекции курорта Шерегеш.

Как уточнили в компании, очередной сезон откроется традиционным фестивалем «Шерегешфест». В его программе парад горнолыжных сил курорта, одновременный спуск лыжников и сноубордистов c вершины горы на секторы А, В, Е с цветными дымовыми шашками, футбол в валенках, «купание» в снежных ваннах, флешмоб снежных ангелов и конкурс первых снеговиков.

В конце фестивального дня участники фестиваля отправят капсулу с посланием туристам на закрытие сезона.

Ранее редакция рассказывала, что курортный поселок Шерегеш получит статус города.