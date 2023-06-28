Рекламодателям

Курортный поселок Шерегеш получит статус города

  • 28/06/2023, 17:04
Автор:
Курорт Шерегеш получит статус города
Действующие аэропорты Кузбасса планируют к 2027 году увеличить пассажиропоток до 2 млн человек.

На курорте Шерегеш началось строительство новых кварталов и уже в ближайшее время курортный поселок получит статус города, сообщил на юбилейном Х Международном Сибирском транспортном форуме заместитель губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Попов. Изменение статуса Шерегеша запланировано в рамках мероприятий по его реновации. Сейчас на территории посёлка реализуется стратегия развития спортивно-туристического комплекса. Предполагается, что объём инвестиций в проект до 2035 года составит более 200 млрд руб. Основные источники финансирования инициативы – национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимств» и средства инвесторов. Андрей Попов подчеркнул, что к 2035 году планируется увеличить турпоток до 3,4 млн посещений. Этому будет способствовать развитие аэропортов.

В 2023 году сдвинулся с мертвой точки вопрос по ремонту взлетно-посадочной полосы аэропорта Кемерово. После визита главы государства в Кузбасс, объект был включен в перечень поручений президента РФ и программу социально-экономического развития региона до 2024 года. В сжатые сроки был подготовлен проект, который успешно прошел госэкспертизу. На сегодняшний день, по словам, Андрея Попова, начат первый этап ремонта.

Идет реконструкция аэропорта Новокузнецка. В настоящее время он является одним из основных транспортных хабов для туристов, которые направляются в спортивно-туристический комплекс «Шерегеш». Первый этап строительства современного пассажирского терминала в аэропорту Новокузнецк (Спиченково) планируют завершить в 2023 году. По оценке региональных властей, к 2027 году совокупный пассажиропоток аэропортов достигнет 2 млн пассажиров в год, а маршрутная сеть охватит ближайшие города-миллионники.

аэропорт в Шерегеше

В правительстве Кузбасса прокомментировали параметры аэропорта в Шерегеше

Дополнительный импульс развитию южной агломерации региона, по словам Андрея Попова, даст строительство аэропорта Шерегеш.

— В ближайшее время Шерегеш из маленького населенного пункта станет городом. Решения все приняты. Документация оформляется. Будет город-курорт Шерегеш. Нам нужен аэропорт. Для этого была выбрана площадка с учетом климатических условий и рельефов местности. Она находится в 7 км от курорта, — рассказал заместитель губернатора.

Он уточнил, что реализация проекта планируется в два этапа и без участия федеральных средств. Полное завершение проектных работ, включая получение положительного заключения государственной экспертизы, планируется во II кв. 2024 года.

— На первом этапе строительства предлагается взлетно-посадочная полоса длинной 2700 метров. В дальнейшем она будет увеличена до 3200 м. Это позволит принимать большие самолеты.  Создана рабочая группа, и учитывая значимость проекта, мы надеемся, что в ближайшие 5 лет аэропорт появится. Он даст большой стимул развития нашего курорта, — резюмировал Андрей Попов.

Горнолыжный комплекс «Шерегеш» открыт в 1981 году и был построен с целью проведения Спартакиады народов РСФСР. С начала 2000-х годов Шерегеш известен как горнолыжный курорт и непрерывно развивается. За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тысяч в год до двух миллионов в год.

Трассы расположены на склонах горы Зеленая, у подножия которой расположено около 100 гостиниц, отелей, шале. Официально сезон в Шерегеше стартует, как правило, в ноябре. Сезон продолжается до мая, а снежная шапка на горе держится до 280 дней.

Ранее редакция сообщала, что горнолыжный курорт Пихтовый гребень в Тогучине получил грант на модернизацию.

Фото: pixabay.com, photomix-company

1 058

Рубрики : Транспорт

Регионы: Регион не задан

Теги : Шерегеш Кузбасс аэропорт


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Контрактник из Новосибирской области Анатолий Наумов погиб в зоне СВО
28/06/23 14:12
Депутат из Новосибирской области рассказал о судьбе пятерых военных-земляков, попавших в плен
23/06/23 17:56
Бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова
23/06/23 11:48
До конца года к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске подключат более 50 камер и свыше 20 светофоров

До конца года к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске подключат более 50 камер и свыше 20 светофоров

На Сибирском транспортном форуме представили первые результаты внедрения системы в регионе.
Читать статью >>
На выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов

На выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов

Сегодня закончился прием документов от претендентов на участие в выборах.
Читать статью >>
девятиклассникам выдали аттестаты об общем образовании с ошибкой

«Лицей информационнАх технологий»: выпускникам выдали аттестаты с ошибкой

Родители обратились к классному руководителю.
Читать статью >>
Формулировку вопроса референдума о выборах мэра отклонили областные депутаты

Формулировку вопроса референдума о выборах мэра отклонили областные депутаты

По мнению большинства депутатов, вопрос, сформулированный оппозицией, не соответствует федеральному и региональному законодательству.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник»

Владимир Шуев — о ситуации с «маршем вагнеровцев»: В колхозе должен быть один председатель

Президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник», советник по безопасности ИТ-компании Владимир Шуев прокомментировал Infopro54 возможные причины марша Евгения Пригожина и их последствия.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Долгострой ПТК-30 на улице Волховской в Новосибирске выставлен на продажу

28/06/2023, 19:27

До конца года к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске подключат более 50 камер и свыше 20 светофоров

28/06/2023, 19:14

S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Кызыл

28/06/2023, 17:33

На выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов

28/06/2023, 17:28
Популярное

Безопасно ли купаться в Черном море после разрушения Каховской ГЭС

28/06/2023, 17:00

Абитуриентов предупредили о важном документе при поступлении в вуз

28/06/2023, 14:50

Откуда слова-паразиты берут свое начало, рассказал эксперт

28/06/2023, 14:01
Новости компаний

Детская карта Банка «Левобережный» вошла в топ-10 лучших карт банков России

28/06/2023, 17:09

Замгубернатора Новосибирской области посетил строящуюся подстанцию АО «РЭС» в Верх-Туле

28/06/2023, 16:03

Банк «Левобережный» занял 14 место в топ-20 банков РФ по кредитованию застройщиков

27/06/2023, 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска