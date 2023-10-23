Жительница Новосибирска снялась в шоу «Битва шефов»

Валентина Ус из Новосибирска участвует в кастинге шоу «Битва шефов». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сибирячка для того, чтобы поразить Константина Ивлева или Рената Агзамова приготовила суши-торт.

Команды Константина Ивлева и Рената Агзамова будут соревноваться между собой. Традиционно после каждого этапа, самый слабый кулинар покидает шоу. Побеждает тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок, доказав, что он — главный талант страны.

Ранее редакция сообщала о том, что Митя Фомин снял шоу о долгожителях в Новосибирске.