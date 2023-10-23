Лестница на Фабричной стала безопасной для пешеходов в Новосибирске

Жители города жаловались в различные инстанции на состояние пешеходной лестницы в районе остановки «Улица Фабричная». Особенно сложно передвигаться по аварийным ступенькам было пенсионерам. С первыми заморозками и с весенней капелью объект и вовсе превращался в опасный аттракцион.

― Летом 2023 года прокуратура Железнодорожного района провела проверку в связи с аварийным состоянием лестничных сходов с дамбы Димитровского моста по улице Фабричная. Согласно приказу департамента земельных и имущественных отношений мэрии города, эти лестницы включены в состав муниципальной казны города Новосибирска, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

После прокурорского вмешательства ступени отремонтировали. Теперь путь пешеходов станет гораздо безопаснее.