Горняцкие игры: состоялась летняя спартакиада Группы «Сибантрацит»

Масштабное спортивное соревнование проходило на стадионе «Заря» в г. Искитим. Команды активов Группы состязались в восьми дисциплинах: легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, волейбол, дартc, настольный теннис, гиревой спорт, подтягивание на турнике, перетягивание каната.

В составе команд – спортсмены-любители. Но к подготовке к соревнованиям подошли со всей ответственностью, усердно тренировались во внерабочее время.

Мастер энергоучастка АО «Разрез Колыванский» Игорь Стулов – участник команды по подтягиванию на турнике. Как отмечает спортсмен, конкуренция на арене серьезная, но это атлетов совсем не пугает:

«Соперники очень сильные, а судейство – строгое. Но зато победа будет честной. Настрой у нас положительный, и болельщики активно поддерживают. Для нас, спортсменов, это дорогого стоит».

Свои группы поддержки были у каждого предприятия, и все они основательно подготовилась к спартакиаде. Вооружившись огромными барабанами, дудками, плакатами, болельщики скандировали кричалки в поддержку своих команд.

Специалист по социальным вопросам «Разреза Колыванского» Мищенко Ульяна в этот день приехала поддержать коллег:

— После сегодняшнего мероприятия, наверно, долго придется восстанавливать голос. Но это того стоит. Такого положительного заряда эмоций я давно не получала.

Во всех дисциплинах соперничество на спартакиаде получилось достаточно острым, и тем весомей стала победа в общекомандном зачете. В итоге первое место заняла команда «Сибантрацит Майнинг». Серебряным призером стал «Разрез Колыванский», бронза – у «Разреза Восточного».

Как отмечает начальник отдела подбора и развития персонала ООО «УК «Сибантрацит» Елена Голобокова, подобные мероприятия особо значимы для компании:

«Мы все разбросаны географически, и в такие моменты у нас есть уникальная возможность познакомиться с коллегами очно, пообщаться. Спартакиада «Сибантрацита» — это мощная объединяющая сила для всего нашего большого коллектива».

Организаторы планируют ежегодно проводить такие масштабные соревнования среди сотрудников. В компании уверены, корпоративный спорт популяризирует здоровый образ жизни, развивает физическую, моральную силу и заряжает энергией на новые достижения и рекорды – как спортивные, так и производственные.