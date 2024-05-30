От «Метро МиР» требуют компенсировать ущерб природе от сброса стоков в Новосибирске

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора готовит иск в суд к МП «Метро МиР», говорится в ответе ведомства, опубликованном общественником Евгением Митрофановым.
Вред, нанесенный окружающей среде, по оценке Росприроднадзора, составил 877 тысяч рублей. В адрес «Метро МиР» была направлена претензия о возмещении нанесенного ущерба. Предприятие от добровольного возмещения вреда отказалось.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска взыскивает с «Метро МиР» 48 млн рублей.
Фото freepik, автор: freepic-diller.
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