От «Метро МиР» требуют компенсировать ущерб природе от сброса стоков в Новосибирске

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора готовит иск в суд к МП «Метро МиР», говорится в ответе ведомства, опубликованном общественником Евгением Митрофановым.

Речь идет о сбросе сточных вод в протоку реки Обь, выявленном еще летом 2023 года. По результатам контрольно-надзорных мероприятий в стоках было выявлено превышение ПДК по нефтепродуктам, аммоний-ионам, нитрит-ионам, взвешенным веществам, ХПК, БПК5, АПАВ.

Вред, нанесенный окружающей среде, по оценке Росприроднадзора, составил 877 тысяч рублей. В адрес «Метро МиР» была направлена претензия о возмещении нанесенного ущерба. Предприятие от добровольного возмещения вреда отказалось.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска взыскивает с «Метро МиР» 48 млн рублей.