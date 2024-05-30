Жилой район Светлый: Бизнес в шаговой доступности

Социальная ответственность

Для потребителя выбор жилого комплекса является способом самовыражения и отражением его образа жизни. Реализация проектов комплексного развития территории позволяет создавать пространство с акцентом на социальные функции, тем самым появляется новая территория с набором возможностей для экономической и социальной активности жителей.

В Новосибирске одним из примеров реализации девелоперских проектов с учетом принципов социальной ответственности бизнеса является Строительно- финансовое объединение «Основа» (СФО «Основа»). Жилой район Светлый, строительством и развитием которого занимается компания, стал визитной карточкой Мошковского района.

На территории жилого района Светлый и его новых кварталов: «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный» сегодня проживают более 11 000 человек. Он похож на мини-город, где есть все необходимое для жизни и отдыха. Здесь вместе с жильем возводится вся необходимая социальная, транспортная и инженерная инфраструктура, детсады, школа, амбулатория, спортивные объекты, общественные пространства.

В планах застройщика — выйти на новый уровень развития проекта. Для повышения качества жизни в Светлом предусмотрено создание промышленного кластера рядом с жилым районом.

— Мы создали жилой район, удаленный от города и удаленность от места работы беспокоит его жителей. Поскольку для нас всегда было важно реализовать идею «живу, где работаю, работаю там, где живу», мы решили создать в пешей доступности от жилого района промышленный кластер — «Город мастеров». Это существенно повысит качество жизни светловчан и обеспечит рабочими местами, по нашим прогнозам, минимум 5 тысяч человек, — поделился с Infopro54 планами председатель совета директоров СФО «Основа» Светозар Дарнев.

Недостаток превратить в преимущество

Промышленный кластер «Город мастеров» будет развиваться в 1,5 км от Локтинской развилки в сторону села Локти. На пока еще неосвоенной территории в 30 га планируется построить комплекс универсальных цехов производственного назначения в формате light industrial общей площадью более 100 000 кв. м (60 цехов по 1500 кв. м каждый). Сейчас идет подготовка инвестиционного проекта к защите. Предполагается, что его реализация займет 5- 6 лет.

— Проект рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса с экологически чистым производством, чтобы наличие промышленного кластера не ухудшило экологические параметры территории. Среди основных критериев в подборе резидентов станет плотность рабочих мест: она должна составлять не более 20 кв. м на одно рабочее место по нашим расчётам, резидентами парка будет создано более 5000 рабочих мест, — говорит Светозар Дарнев.

Он добавил, что многие жители Светлого рассматривают возможность создания на этой территории своего бизнеса. Кроме того, СФО «Основа» намерена предоставлять площади в промпарке и для сторонних резидентов. В цехах кластера могут разместиться предприятия малого и среднего бизнеса, которые ютились в гаражах или арендованных городских помещениях еще с советской эпохи.

Светозар Дарнев уверен в успехе проекта. Этому способствуют такие факторы, как транспортная доступность площадки, ее близость к жилому району Светлый и его кварталам, где на сегодняшний день проживают более 10 000 человек. В перспективе количество населения вырастет до 30 000–40 000.

Еще одним преимуществом для резидентов станет возможность воспользоваться промышленной ипотекой для того, чтобы выкупить эти площади в собственность на более выгодных условиях, чем предлагается в городе. Объект будет наполнен всей инфраструктурой, которая необходима для производства и развития компаний.

Кроме того, в планах застройщика — создать комфортные условия для ведения малого и среднего бизнеса. На территории кластера будет создана единая УК с едиными правилами и порядками. Это позволит обеспечить производственную культуру.

Он добавил, что не исключает, что данная территория в дальнейшем получит статус промышленного парка.

Светозар Дарнев уверен, что проект промышленного кластера «Город мастеров» в жилом районе Светлый усилит эффект притяжения для тех, кто интересуется покупкой недвижимости. Проект, отражает ценности застройщика в комплексном развитии территории и сделает территорию более привлекательной для проживания.