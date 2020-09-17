Таможенники в аэропорту Толмачёво изъяли партию контрафактных духов

Более 100 флаконов духов с признаками контрафактных товаров изъяли инспекторы таможенного поста в аэропорту «Толмачево» у пассажира рейса «Душанбе – Новосибирск», сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— На упаковку парфюмерной воды были незаконно нанесены обозначения известных брендов, сходных до степени смешения с оригинальной продукцией: CHANELE, LOCASIT, BOOS, VERCAGE и др. наименования копировали популярную продукцию марки люкс, — рассказали в пресс-службе.

При этом уточняется, что никаких документов на товар гражданин Таджикистана предъявить таможенникам не смог. Духи планировал продать в одной из торговых точек города Новосибирска.

— В отношении мужчины Новосибирской таможней возбуждено административное дело по статье 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование чужого товарного знака), — говорится в сообщении. — Духи изъяты и, в соответствии с российским законодательством, будут уничтожены по решению суда.

В пресс-службе рассказали, что всего с начала 2020 года инспекторами Новосибирской таможни было выявлено 42,5 тысячи единиц поддельных товаров, выдававших себя за продукцию AVX, BMW, SNICKERS, АК-47 (Автомат Калашникова), Mercedes-Benz, NGK, LADA, CHANEL, StarLine, TOYOTA, VOLKSWAGEN и др. Предотвращён ущерб правообладателям на общую сумму более 3,5 млн рублей.

Новым инструментом в борьбе с контрафактной продукцией станет маркировка товаров. Новосибирская таможня напоминает, что с 1 октября 2020 года в России вводится обязательная маркировка духов и туалетной воды, а также фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек.

Обязательная маркировка товаров вводится в России поэтапно. Ее цель — пресечь незаконный оборот товаров и защитить потребителей от некачественной продукции.

С 1 ноября 2020 года под обязательную маркировку попадают шины и покрышки, а с 1 января 2021 года отдельные товары легкой промышленности.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни