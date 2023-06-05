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Город в городе: семейные кварталы набирают популярность среди новосибирцев

  • 05/06/2023, 13:07
новостройки Новосибирска
В современных проектах девелоперы транслируют новую урбанистическую философию «пятиминутного города» — все необходимое рядом.

В портфеле ГК «Расцветай» и ее дочернего бренда — строительной компании «Акации» — проекты комплексной застройки: экоквартал «На Кедровой», кварталы «На Игарской» и «Цветной бульвар».

Площадь экоквартала на «Кедровой» — более 28 га. Застройщик зарезервировал земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов.

— Эта локация имеет ряд преимуществ. По сравнению с близлежащими жилмассивами плотность населения здесь будет меньше, кроме того, здесь неплохая транспортная развязка, которая в дальнейшем будет только развиваться, удобный выезд на Северный объезд. С точки зрения экологии это тоже благоприятное место, — рассказывают в пресс-службе застройщика.

новостройки Новосибирска

Квартал «На Кедровой» расположен в дали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом

Центром притяжения для жителей экоквартала станет бульвар, территория которого благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми.

Квартал «На Игарской» площадью более 15 га строится под брендами «Расцветай» и «Акация». Здесь можно приобрести квартиру как в панельном, так и в кирпично-монолитном доме. На территории квартала зарезервирован участок под строительство общеобразовательной школы.

Концепция «двор-парк» позволит жителям квартала «На Игарской» больше времени проводить со своими родными и близкими. Гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет не выезжая за пределы собственного двора.

новостройки Новосибирска

Площадь квартала «Акация на Игарской» — более 15 га.

В Кировском районе, в 10 минутах езды от торгового центра «МЕГА», возводится квартал «Цветной бульвар», в котором будет комфортно семьям с детьми. Пять детских садов, семь общеобразовательных школ, сибирская гимназия №7, а также две школы искусств — все эти образовательные учреждения расположены вокруг нового квартала. Неоспоримое достоинство «Цветного бульвара» — наличие зеленых зон. Рядом находятся несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

новостройки Новосибирска

«Цветной бульвар» имеет удобный выезд на главные магистрали левобережья: улицу Сибиряков-Гвардейцев и Петухова.

Дополнительную инфраструктуру в этих проектах создадут расположенные на первых этажах медицинские и детские образовательные учреждения, пункты выдачи интернет заказов, студии красоты, пекарни и зоны ритейла.

— Инвесторы проявляют особый интерес к нашим масштабным проектам. Стоимость жилья здесь повышается с каждым сданным домом, то есть чем более обжитым становится квартал, тем дороже там будет квадратный метр, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Офисы продаж:
ул. Орджоникидзе, 23
ул. Игарская, 18/2
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, 2 этаж, офис 205
тел. +7 (383) 255-00-83
гкрасцветай.рф
акация54.рф

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость квартира от застройщика


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