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Городские чиновники отчитались о доходах

  • 24/05/2021, 13:00
Автор: Евгения Серёгина
Городские чиновники отчитались о доходах
Как поменялся рейтинг лидеров по доходам среди чиновников мэрии Новосибирска.

Мэр и замы

По сравнению с прошлогодним периодом, доход главы города Анатолия Локтя подрос и составил 4,2 млн (+0,6 млн к прошлогоднему показателю). Напомним, что повышение зарплаты ряду должностных лиц, включая мэра, вызывало споры депутатов горсовета. В частности, представители оппозиции обращали внимание коллег на более приоритетные расходы городского бюджета. Как и годом ранее, из собственности у Анатолия Локтя — только квартира. Доход супруги мэра немного снизился, составив 1,3 млн (-1,5), имущество в виде двух квартир не изменилось.

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Что касается заместителей мэра, то абсолютным лидером не только среди них, но и среди всех муниципальных чиновников стал первый вице-мэр Геннадий Захаров, задекларировавший 9,3 млн рублей (+6,2 млн), в том числе полученных от продажи имущества. Предположительно речь идет о земельном участке и жилом доме, которые исчезли из декларации чиновника. Сейчас у вице-мэра в собственности — две квартиры, автостоянка и легковой автомобиль Hyundai Creta, сменивший прошлогоднюю Toyota Land Cruiser Prado. Доход супруги Захарова составил 2,4 млн (+1,8 млн). Ей принадлежат квартира, стоянка и нежилое помещение.

Вторым номером среди чиновников данной категории со значительным отставанием от лидера остается еще один первый вице-мэр Борис Буреев с доходом в 3 млн рублей (+0,2 млн). Имущественный комплекс вице-мэра не изменился: два земельных участка, две квартиры, объект незавершенного строительства и два машиноместа при отсутствии транспортных средств. У супруги чиновника доход составил 20 тысяч рублей, (в предыдущие годы этот показатель равнялся нулю).

Бронзовым призером стал «хозяйственный» вице-мэр Олег Клемешов с доходом в 2,5 млн рублей (+0,3 млн), поднявшийся с четвертого места. Имущество вице-мэра осталось без изменений четверть квартиры и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Доход супруги чиновника составил 0,4 млн (-0,1 млн). У нее, как и годом ранее, четверть квартиры в общедолевой собственности и автомобиль Toyota RAV4.

Почетное четвертое месте сохранил «социальный» вице-мэр Валерий Шварцкопп, задекларировавший 2,4 млн (+0,1). Его имущество не изменилось: земельный участок, две квартиры в индивидуальной и общей совместной собственности и легковой автомобиль Hyundai Tucson. У супруги чиновника доход остался на прошлогоднем уровне в 0,1 млн рублей, сохранилась квартира в общей совместной собственности.

Пятерку лидеров замыкает «культурно-спортивный» вице-мэр Анна Терешкова, годом ранее замыкавшая весь вице-мэрский список по доходам. Она задекларировала 2,3 млн рублей (+0,6), однако собственностью не приросла. Доход супруга чиновницы, гендиректора АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрия Терешкова составил 29,2 млн (-1,1 млн). На правах разных форм собственности ему принадлежат пять земельных участков, два жилых дома, в индивидуальной собственности — две квартиры. Из транспортных средств за Терешковым числятся четыре легковых автомобиля (Audi A8L, Hyundai Tucson, Toyota Corolla и Cadillac Escalade), четыре мотоцикла (Yamaha TW200, Yeti pro 550, Outlander MАXXT4X800 и Skandic SWT 550) и три единицы водного транспорта.

Последнее место с доходом 2,1 млн разделили между собой вице-мэры Алексей Кондратьев (-0,1 млн) и Артем Скатов (-0,2 млн).

Среднее управленческое звено

Как следует из деклараций начальников департаментов, у большинства из них доходы составили от 0,5 до 2 млн рублей. Однако у нескольких чиновников данной категории доход составил 2 млн. Это начальник департамента социальной политики Ольга Незамаева (+0,3), департамента экономики и стратегического планирования Лариса Уткина (доход не изменился) и департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.

В собственности Ольги Незамаевой — квартира (93,6 кв. м) и легковой автомобиль (BMW X5 xDrive30d). Примечателен доход супруга чиновницы — 16,7 млн рублей (+11,7 млн). Ему принадлежат пять земельных участков общей площадью 7,1 тысячи кв. м, три жилых дома (520 кв. м), квартира (90,5 кв. м) и легковой автомобиль Lexus RX 450h.

Имущество Ларисы Уткиной, по сравнению с прошлым годом, не изменилось: три участка, дом, треть квартиры, иное недвижимое имущество и легковой автомобиль. Супруг чиновницы упал в доходах с 1,4 до 0,2 млн рублей. Из имущества у него по-прежнему есть только треть квартиры.

У Сергея Куценко в собственности — земельный участок в 900 кв. м. Его супруге принадлежат квартира (42,3) и машиноместо. Доход женщины составил 0,1 млн рублей

Начдеповское «серебро» и доход в 1,9 млн рублей (-0,6 млн) — у начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского, упавшего с прошлогодней вершины пьедестала. На правах разных форм собственности ему принадлежат три земельных участка (+1), в индивидуальной собственности квартира, в долевой — подземная парковка. Доход супруги чиновника поднялся до 0,2 млн, годом ранее он составлял менее 0,1 млн. За ней по-прежнему числятся два участка, две квартиры, два легковых автомобиля и машиноместо.

«Бронзу» с доходом в 1,8 млн рублей разделили между собой начальники департаментов организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев (+0,2), информационной политики Михаил Столяров (+0,2), энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев (+0,1) и управления делами мэрии Сергей Тужилкин (+0,1).

У Сергея Кудрявцева из имущества — квартира (89,6) и легковой автомобиль Mitsubishi Padjero. Доход его супруги составил 3,5 млн рублей (-15,9 млн). Ей принадлежат два земельных участка общей площадью более 2 тысяч кв. м и гаражный бокс.

За Михаилом Столяровым числятся земельный участок (470 кв. м) и половина квартиры. Доход супруги Столярова составил 0,3 млн рублей Ей принадлежат два земельных участка (1 тысяча кв. м), две трети квартиры и легковой автомобиль Chevrolet Captiva.

Дмитрию Перязеву принадлежат земельный участок (866), квартира (86,7), два машиноместа на правах долевой собственности, легковой автомобиль Volkswagen Touareg и экскаватор-погрузчик. Доход супруги чиновника составил 0,2 млн рублей. Ей принадлежат два земельных участка (984), две квартиры (182,2) и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser.

Что касается Сергея Тужилкина, то ему принадлежат две квартиры на правах разных форм собственности, земельный участок (1 тысяча кв. м) и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser. Супруга чиновника с доходом 0,7 млн рублей владеет двумя квартирами на правах разных форм собственности.

По 1,7 млн задекларировали начальники департаментов образования Рамиль Ахметгареев (доход не изменился), финансов и налоговой политики Александр Веселков (-0,1), транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Роман Дронов (доход не изменился).

Доходы в 1,6 млн — у начальника департамента правовой и кадровой работы Маргариты Масловой, главы департамента связи и информатизации Александра Горнштейна. У обоих доходы не изменились.

Наконец, самые скромные доходы показали начальник управления общественных связей Игорь Щукин в 1,5 млн (+0,1) и начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин — 1,4 млн

А как «на районах»?

Среди районных глав по уровню доходов лидирует недавно назначенный руководить Первомайским районом экс-завхоз областного правительства Вадим Бобырь, задекларировавший 3,9 млн рублей. Имущества у чиновника нет. Напомним, что предшественник Бобыря в текущей должности Виталий Новоселов годом ранее декларировал самый высокий доход среди районных глав.

Второе место, как и годом ранее, продолжает оставаться за Дзержинским районом, глава которого Александр Рудских показал доход в 2,9 млн рублей (-0,1), включая доходы с предыдущего места работы — ранее возглавляемого им ООО «Электроагрегат». За ним числятся половина квартиры и легковой автомобиль Range Rover Discovery. Доход супруги чиновника составил 0,3 млн. Из имущества ей принадлежит квартира (108 кв. м).

С четвертого на третье место поднялся глава Советского района Дмитрий Оленников с доходом в 2,7 млн (+1 млн), включая доход от продажи имущества. У Оленникова в собственности — земельный участок (403 кв. м), две квартиры (113,9) и легковой автомобиль Mitsubishi Pajero. Супруге чиновника с доходом 0,5 млн рублей принадлежат две квартиры (67,6).

Четвертое место в рейтинге в результате продажи имущества сохранил за собой глава Центрального округа Сергей Канунников, задекларировавший 2,4 млн рублей (+0,7 млн). Ему принадлежат два земельных участка (2,2 тысяч кв. м), гараж, легковой автомобиль УАЗ, автоприцеп, а также на правах общей совместной собственности с супругой собственности — квартира (75,6). У супруги Канунникива имеется в индивидуальной собственности земельный участок (629). Доход женщины составил 0,5 млн рублей.

Замыкает пятерку глава Калининского района Герман Шатула с доходом в 2,3 млн рублей (+0,1). Собственности у чиновника нет, только в пользовании квартира супруги (104). Также супруге Шатулы принадлежит легковой автомобиль Volkswagen Touareg. Доход жены чиновника составил 0,1 млн рублей.

Наконец, меньше миллиона рублей задекларировали глава Кировского района Андрей Выходцев 1,8 (+0,1), Ленинского Александр Гриб 1,7 (+0,3) и Октябрьского Александр Колмаков 1,2 млн.

Напомним, ранее о своих доходах сообщали сенаторы и депутаты Госдумы, представляющие Новосибирскую область, депутаты Заксобрания области и горсовета Новосибирска, чиновники регионального правительства, представители городской контрольно-счетной палаты, руководители городской избирательной комиссии, а также руководители муниципальных учреждений и предприятий.

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : чиновники доходы власть


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