Жительница Кузбасса смогла вернуть деньги за сорвавшийся отпуск в Турции

В Мариинский городской суд обратилась местная жительница с требованием взыскать с ООО «Регион Туризм» стоимость тура в Турцию, не состоявшегося по из-за запрета на выезд за пределы РФ в этом году. Как выяснилось во время рассмотрения иска, в конце января она заключила с турагентом туристического оператора ООО «Регион Туризм» договор: в Турцию должны были отправиться пятеро человек, общая стоимость поездки 360 000 рублей, которые агентству перечислили заранее.

— Однако 15 мая 2020 года ООО «Регион Туризм» опубликовало информацию о том, что туры с датой вылета с 1 по 30 июня 2020 года не состоятся в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью вылетов за пределы Российской Федерации. После этого истец обратилась в ООО «Регион Туризм» с претензией о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств, — прокомментировали в пресс-службе суда.

Но в ответ жительница Кузбасса получила гарантийное письмо, согласно которому компания гарантирует туристам, которые не смогли воспользоваться туристическим продуктом по направлению Турция в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в стране и мире, исполнение обязательств путём переноса (зачёта) на новую заявку.

Жительницу Кузбасса такой ответ не удовлетворил, и она обратилась в суд с требованием взыскания денежных средств, уплаченных по договору, компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей, неустойки и штрафа в размере 50 от удовлетворённых исковых требований.

При рассмотрении иска суд частично поддержал требования женщины, обязав вернуть ей деньги за путёвку, но вот в выплате компенсации, неустойки и штрафа отказал.

— Поскольку отказ от исполнения договора вызван не действиями туроператора и турагента, а сложившейся в мире обстановкой и невозможностью оказывать услуги, то суд полагает, что ответчиком права истца как туриста не были нарушены, вины ответчиков в непредставлении услуги не имеется. <…> В связи с чем, оснований для взыскания с ответчика компенсации морального вреда, штрафа и неустойки суд не усматривает, — говорится в решении суда.

Решение Мариинского городского суда Кемеровской области вступило в законную силу.