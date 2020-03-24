Городским депутатам представили новую схему избирательных округов

Сессии горсовета Новосибирска 27 марта предстоит принять в первом чтении новую схему округов по выборам следующего созыва горсовета. После этого депутаты смогут вносить в нее свои поправки и до 9 апреля утвердить ее. Сегодня эта схема была представлена на заседании постоянной комиссии горсовета Новосибирска по местному самоуправлению.

— Мы соглашаемся с концепцией и основными положениями проекта решения и предлагаем его внесение на сессию Совета депутатов Новосибирска для принятия в первом чтении, — озвучил решение комиссии ее председатель Александр Бестужев.

Напомним, что количество округов изменилось с 40 до 50 после решения горсовета от 13 февраля об исключении из депутатского корпуса «списочников», но сохранении нынешнего числа депутатов, в целом. Как следует из новой схемы, описанной в докладе председателем горизбиркома Тамарой Краткой, перенарезка производилась на основе численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории Новосибирска по состоянию на 1 января 2020 года.

— Округа должны составлять единую территорию, — говорит Краткая. — Не допускается округ из территорий, не граничащих друг с другом. Как известно, территория Новосибирска состоит из десяти районов. Нумерация округов связана с территориальным делением города, районы выставлены в алфавитном порядке.

Так, территория Дзержинского района приросла на 1 округ (№5), Заельцовского — 1 (№12), Калининского — 1 (№18), Кировского — 1 (№24), Ленинского — 3 (№32, 33 и 34), Октябрьского — 2 (№40 и 41), Первомайского — 1 (№44). В Железнодорожном, Советском и Центральном районах новые округа не образованы.

— При образовании округов максимально учтены границы районов города, — сообщает Тамара Краткая. — Однако 3 округа содержат территории других районов. В частности, по словам председателя облизбиркома, округ №7 (бывший №11) включает территорию Железнодорожного и 4 участка Заельцовского района. Округ №8 (бывший №12), ранее образованный на территории Заельцовского района, включает территорию Заельцовского и два участка Калининского района. Наконец, в состав округа №12 на территории Заельцовского района, входит часть Заельцовского (10 участков), Железнодорожного (1 участок) и Центрального (4 участка) районов.

Как уже было сказано, пока комиссия рекомендовала принять сессии новую схему только в первом чтении, после чего депутаты смогут вносить свои поправки, однако среди городских парламентариев уже есть недовольные. В частности, депутат от Октябрьского района, руководитель районного отделения КПРФ Олег Волобуев обратил внимание, что, вопреки заявлению избиркома, территория одного из округов оказалась разделена.

— Неправильно, что один округ разделен другим округом на 1/3 и 2/3 территории, — говорит депутат. — Речь о 41 и 36 округах. В каком положении оказываются избиратели? «Чересполосица» полезна в сельском хозяйстве, но не на выборах.

По информации муниципального избиркома, численность избирателей по Новосибирску на 1 января 2020 года составила 1,1 млн человек. Минимальное число избирателей, зарегистрированных на округе не должно быть ниже 21,4 тысячи человек, а максимальное количество избирателей не может превышать 26,1 тысячи. Минимальное количество участков на территории округа — 9, максимальное — 16.

Выборы депутатов горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области пройдут в сентябре 2020 года.

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