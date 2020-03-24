Количество самозанятых в регионе достигло шести тысяч

По данным на 19 марта 2020 года, в Новосибирской области в качестве самозанятых зарегистрировались 6367 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга. Отмечается, что большинство из них занимаются перевозкой пассажиров, сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, реклама.

Руководители управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области подчеркивают, что специальный налог разработан в рамках нацпроекта и не имеет цели наполнить бюджет.

В минпромторге региона напомнили, что при расчетах с физлицами применяется налог по льготной ставке – 4 %, при расчетах с юрлицами и ИП ― 6 %. Есть возможность получить налоговый вычет до 10 000 рублей, его расчет производит система автоматически.

― Удобство и гибкость налога подтверждается на практике: всё, что необходимо сделать предпринимателю ― внести данные о продаже товара или оказании услуги в приложение «Мой налог» на смартфоне или через личный кабинет на сайте налоговой. Если произошла ошибка при формировании чека, допускается отмена операции, ― поясняет начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства минпромторга Анна Амосова.

В ближайшем будущем после открытия центра «Мой бизнес» в Новосибирске для самозанятых планируется организовывать образовательные мероприятия.

― Наряду с этим совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы мы будем продолжать консультировать бизнес-сообщество всеми доступными способами, ― подчеркивает министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Он отметил, что иногда вопросы предпринимателей более ситуативны и касаются налогообложения самозанятых пенсионеров или совмещения удаленной работы по новому налоговому режиму с основным местом работы. Ответы на эти и другие вопросы можно найти на сайте npd.nalog.ru в разделе «Все вопросы и ответы», задать в региональный минпромторг (238 61 98) или контакт-центр ФНС России (8 800 222 22 22).

Фото предоставлено пресс-службой регионального минпромторга