Почти 1,8 млрд — на завершение долгостроев

В 2020 году в регионе будет запущен новый алгоритм решения проблемы жилых долгостроев — к процессу подключилась публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» (ППК «Фонд», дочерняя компания Банка ДОМ.РФ). Как сообщил на брифинге министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, в прошлую пятницу между правительством региона и ППК «Фонд» было подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере 1,3 млрд рублей на завершение строительства проблемных многоквартирных домов.

— 280 млн рублей — софинансирование областного бюджета, а 1,3 млрд рублей субсидии мы привлекаем из федерального фонда. Это позволяет нам в 2020 году начать работы по четырем самым проблемным объектам, — сказал Иван Шмидт в ходе брифинга. — Теперь мы уже можем оглашать адреса. Это дома №12, 13 в микрорайоне Закаменский, дом №12 компании ООО «Дирекция заказчика» в поселке Краснообск, 6-й микрорайон и дом на Калинина, 20 в городе Обь. Это наиболее проблемные объекты.

ППК «Фонд», дочерняя организация финансово-промышленной группы ДОМ.РФ, использует такой интерфейс решения проблемы долгостроев в нескольких регионах России. В Новосибирской области первыми примерами такой практики будут перечисленные Иваном Шмидтом здания.

— Да, домов в первой очереди немного, — отметил Иван Шмидт. — Почему? Дело в том, что ППК «Фонд» серьезно подходит к подбору документов, которые соискателям необходимо предоставлять на рассмотрение. Это 39 документарных позиций. У нас пока только четыре ЖСК предоставили все документы. З9 позиций — это очень серьезный портфель. Во-вторых, многие наши ЖСК еще не вышли из банкротной процедуры, а это обязательное условие для всех соискателей.

В прошлом году реализация мер поддержки в сфере долевого строительства позволила с привлечением бюджетных средств восстановить права 727 граждан на пяти проблемных объектах, находящихся в реестре минстроя Новосибирской области. Всего за 2019 год решены проблемы 2143 дольщиков из 13 домов. Как отметил Иван Шмидт, концентрация на зданиях, попавших в первый список ППК «Фонд», отнюдь не означает, что областной минстрой теперь отвлечется от других проблемных объектов. Внимание разделят поровну.

— Так, по Дивногорскому жилмассиву в конце прошлого года заключено дополнительное соглашение, по его проблемным объектам выплачены средства в компенсационный фонд, — сообщил второй участник брифинга Алексей Колмаков, заместитель министра строительства области. — В этом случае вступает в силу федеральный закон №218, и ППК «Фонд» достраивает эти объекты самостоятельно, без учета бюджета Новосибирской области. По дому №11 в Закаменском на прошлой неделе была проведена рабочая группа с участием правления ЖСК «Закаменский, 11», все вопросы утрясены. Те деньги, которые оказались не потрачены в инвестиционном проекте, руководители ЖСК решили перенаправить, распланировали эти расходы и предоставили нам график. До конца года все работы по этому графику будут выполнены. Кроме того, они оформили пакет документов и заявку для подачи в ППК «Фонд». Думаю, к началу следующего года проблема одиннадцатого дома будет исчерпана.

Как подчеркнул Алексей Колмаков, «лекала» действий для соискателей отработаны. Есть матрица сбора документов, оперативная процедура проверки заявочного пакета. За этими материалами Шмидт и Колмаков призвали ЖСК долгостроев обращаться в «Фонд Новосибирской области».

— Следующим этапом после заключения соглашения станет работа экспертной организации, ей предстоит выполнить инструментальные обследования по каждому из заявленных объектов, в процессе которых будут определены суммы средств, необходимые на достройку каждого дома. — пояснил Алексей Колмаков. — После этого по каждому объекту будет заключено персональное соглашение между ППК «Фонд» (г. Москва) и «Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской области» на достройку объектов. В данных соглашениях укажут конкретные сроки по каждому дому. Затем ЖСК передадут дома региональному фонду, будут проведены процедуры по определению генподрядчиков на достройку объектов. На одном из объектов — в поселке Краснообск — выкупят доли у граждан, остальные дома будут достроены.

Иван Шмидт подчеркнул, что на территории Новосибирской области продолжают действовать разные меры поддержки в сфере долевого строительства.

— В их числе технологическое подключение объектов к инженерным коммуникациям, реализация масштабных инвестиционных проектов (МИП), которых в Новосибирской области воплощается уже 14, и еще один проект готовится к запуску, — резюмировал министр. — Те ЖСК, что настроены на скорое завершение строительства и ввод в эксплуатацию своих домов, при поддержке минстроя региона могут воспользоваться наиболее удобными алгоритмами поддержки.

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