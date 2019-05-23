Горожане сообщают о добровольно-принудительном сборе подписей

В комментариях на сайтах средств массовой информации Новосибирска и в соцсетях начала появляться информация о «добровольно-принудительном» сборе подписей в поддержку действующего мэра города Анатолия Локтя. Подобная практика — собирать подписи в поддержку кандидата со стороны КПРФ, как и других партий — действовала и ранее. Коммунисты организовывали пикеты, обходили с подписными листами своих сторонников или приглашали их подписаться в местные отделения партии. Об этом в комментарии изданию напомнил секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов. По его словам, подобные мероприятия активисты и сторонники партии намерены провести и в 2019 году.

— Это наша обычная практика, не вижу в этом ничего предосудительного, — рассказывает собеседник издания. — Мы сейчас раздали подписные листы по партийным организациям, нашим сторонникам, союзникам, общественным организациям. Уже начали проходить пикеты на улицах. Будем собирать в райкомах и по месту жительства. Сбор идет исключительно на добровольных началах. Никто никого не принуждает. Судя по первым отзывам, новосибирцы охотно поддерживают выдвижение Анатолия Локтя.

В то же время горожане сообщают о фактах, когда в «добровольном» порядке им предлагали поставить подписи учителя в школах, чиновники районных администраций.

— Нам в школе выдавали (Подписные листы. — Ред.), выбросил в урну, — сообщает в комментариях одному из СМИ житель Новосибирска. — Сегодня подписали под угрозой выражения директору недоверия за неумение работать с коллективом, — сообщает другой комментатор. — При этом было сказано, чтобы не забывали, кто нам зарплату выплачивает. Приехали из районной администрации, забрали лист с подписями. Мы уважаем нашего директора, не хочется его подводить.

Корреспондент издания связалась с рядом комментаторов, и они подтвердили эту информацию. Однако, как было сказано ранее, пока подобные факты носят единичный характер. В свою очередь, мэр к ним прямого отношения не имеет, о чем Анатолий Локоть сообщил новосибирским журналистам во время еженедельной пресс-конференции.

— Я точно не давал никаких указаний по этому поводу, — сказал градоначальник. — Знаю, что несколько общественных организаций приняли решение поддержать меня на предстоящих выборах. Я с благодарностью отношусь к этой поддержке, я этого не скрывал с самого начала. То, что мы не давали никаких административных указаний, абсолютно точно. Административного ресурса здесь нет. Совещаний по этому поводу я не проводил и не собираюсь проводить. Если кто-то хочет меня поддержать, делает это в нерабочее время и в соответствии с законодательством.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года.

Фото со страницы общественника Евгения Митрофанова в Facebook