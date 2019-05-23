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«Технопром-2019» пройдет в сентябре

Сейчас формируется концепция и программа форума.
  • 23/05/2019, 15:55
Автор: Юлия Данилова
«Технопром-2019» пройдет в сентябре

— Форум «Технопром-2019» пройдет в середине сентября. В рамках форума пройдет ряд мероприятий, где будут представлены возможности, имеющиеся в регионе у наукоемкий, инновационных компаний, проекты в реализации которых заинтересованы крупные корпорации. Надеемся, что форум позволит им найти друг друга, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр науки Новосибирской области Алексей Васильев.

В частности, речь идет о таких компаниях, как ПАО «Яндекс», АО «Сбертех», ОАО РЖД и т.д. Министр добавил, что сейчас идет поиск формата продуктивного взаимодействия с корпорациями, чтобы перевести научные и инновационные проекты в практическую плоскость.

В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

В начале мая правительство Новосибирской области объявило тендер по выбору организатора «Технопрома-2019». Начальная цена контракта — 63 млн руб. В 2018 году на тендер выставлялась сумма 44.2 млн руб.

До 2018 года форум «Технопром-2019» проходил в Новосибирске в июне. В 2018 году — в конце августа, в сентябре состоялись выборы губернатора региона. В 2019 году в сентябре пройдут выборы мэра Новосибирска.

Фото: автора

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