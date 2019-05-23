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Итоги тендера по достройке перинатального центра оспариваются

Питерская компания подала жалобу в УФАС Новосибирской области и ФАС России.
  • 23/05/2019, 15:13
Автор: Юлия Данилова
perinatal

ООО «НПФ Регулятор» обратилось с жалобой в УФАС. Представители компании, отметили в обращении, что «аукционная документация по тендеру составлена с нарушением закона о контрактной системе, что нарушает права заявителя. В частности, в документе отмечается, что закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

— Полагаем,  при описании объекта закупки в техническом задании  документации об электронном аукционе заказчиком допущены нарушения пунктов 1 и 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, выразившиеся в необъективном описании объекта закупки и установлении требований к товарам, работам, услугам, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки. Закон не обязывает участника иметь товар в наличии на момент подачи заявки. Выше установленные требования можно определить только методом испытания, — пишет заявитель. — Таким образом, заказчиком не соблюдены требования законодательства, необоснованно ограничено количество участников закупки, что нарушает законные интересы заявителя, связанные с невозможностью подать заявки на участие в аукционе.

Компания попросила приостановить процедуру размещения заказа по аукциону в электронной форме до рассмотрения жалобы по существу, признать действия заказчика нарушающими положения закона о контрактной системе, провести внеплановую проверку размещения закупки, а также выдать заказчику соответствующее предписание об устранении нарушений законодательства РФ.

Напомним, на конкурс по строительству объекта «Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области» была подана только одна заявка – от АО «Бердский строительный трест». Итоговая цена контракта составила 499 млн руб.

Фото: из конкурсной документации

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