Горсовет готовится самоизолироваться

В Совете депутатов Новосибирска рассматривается возможность перехода на дистанционный режим работы. Как сообщает пресс-служба горсовета, соответствующее решение об изменении в регламент принято председателем горсовета Дмитрием Асанцевым. В ближайшее время данный вопрос рассмотрит комиссия по регламенту.

— Проект нормативного акта предусматривает в том числе вариант проведения в дистанционном формате заседаний председателей постоянных комиссий и депутатских объединений, комиссий и рабочих групп Совета при наличии технической возможности, — сообщает пресс-служба горсовета. — Использовать эту норму предлагается в случае действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. После рассмотрения постоянно действующей специальной комиссией Совета по Регламенту данные изменения будут внесены на сессию совета.

Напомним, что только за минувшую неделю заседания двух постоянных комиссий — по городскому хозяйству и по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству — не состоялись по причине отсутствия кворума. Предположительная причина неявки на заседания депутатов — эпидемиологическая обстановка и заболеваемость, в связи с чем редакция направила на имя Дмитрия Асанцева запрос по поводу официальных причин неявки кворума и ситуации с заболеваемостью депутатов и сотрудников аппарата горсовета.

Однако, как уже сообщалось, ближайшая сессия, запланированная на 28 октября, пройдет в обычном для депутатов и представителей средств массовой информации формате.

Ранее на формат дистанционной работы фактически перешло заксобрание Новосибирской области, заседания комитетов которого проходят в режиме видеоконференций. Вскоре после этого комитетом по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению было принято решение, законодательно разрешающее такой формат работы.

Фото: pixabay.com, автор- Pexels