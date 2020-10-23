Новосибирские животноводы экспортировали почти 3,8 тыс тонн продукции

С начала 2020 года инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области оформили 227 экспортных партий животноводческой продукции в 23 государства, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Отмечается, что грузы направлялись в Монголию, Китай, Вьетнам, Тайвань, Индонезию, Тайланд, Эквадор, Индию, США, Японию, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и десять стран Европейского союза. Для сравнения, несколько лет назад — в 2016 году – перечень покупателей продукции животного происхождения у Новосибирской области ограничивался 13 странами.

За 9 месяцев 2020 года объем отгруженной животноводческой продукции и сырья животного происхождения составил 3 798 тонн (в аналогичном периоде 2019 года – 3 537 тонн).

— Основное увеличение произошло за счет роста объемов экспорта мяса птицы в Китай и свиных полуфабрикатов в Монголию. Кроме того, в Монголию экспортировано 290 тысяч инкубационных и 1 млн 442 тысячи пищевых яиц. Все партии соответствовали требованиям стран-импортеров, — отметили в пресс-службе.

Наряду с расширением списка импортеров одним из стратегически важных направлений является содействие новым отечественным производителям в получении доступа на зарубежные рынки. В настоящее время в Реестре экспортеров состоят 60 предприятий Новосибирской области, в том числе: 18 предприятий по производству кормов, 10 предприятий по хранению, 8 предприятий, изготавливающих в том числе пух, перо, пушно-меховое сырье, 7 птицефабрик, 7 предприятий молочного направления, а также предприятия — производители меда, изготовители композитной продукции и желатина, мясопереработчики и производители рыбной продукции.

Фото: pixabay.com, автор- Ehrecke