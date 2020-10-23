Жилой комплекс RED FOX: искусство быть заманчивым

Жилые комплексы группы компаний SKY Group в своем кругу, среди собратьев по ценовому сегменту выделяются яркой, буквально концентрированной образностью: фасады с цветовым градиентом уже узнаются горожанами как фирменная примета, а придомовые территории по насыщенности ландшафтными находками и арт-объектами — настоящие мини-парки. Уже обжитой КрымSKY и динамично строящийся RED FOX — словно симметричные восклицательные знаки градостроительного почерка. Они драйверы трансформации — объекты, меняющие собой панораму и уклад жизни целого района. «Тонизирующая» роль комплекса КрымSKY в левобережье уже очевидна. А район строительства комплекса RED FOX как раз сейчас в фазе преображения.

Прежде на этом участке улицы Коминтерна была очень аморфная и разреженная ткань застройки — то ли еще городская атмосфера, то ли уже сельская. Для периферии российских мегаполисов такая анемичность городской среды типична — Новосибирск по этой части от собратьев-миллионников ничем не отличается. Между тем, объективно-то район совсем не провинциален — с хорошим потенциалом, с хорошим контекстом соседства. Создатели RED FOX этот потенциал прицельно осмыслили и комплекс разместили в «силовой точке»: Улица Коминтерна — удобная по досягаемости, но не изнуренная транзитным трафиком. При этом транспортная макросистема города совсем рядом — есть и выход к Волочаевскому жилмассиву, и к трамвайному кольцу, и к новому автовокзалу. Наконец, зона примыкания продленной линии метро — это тоже об улице Коминтерна. Возникнув именно тут, комплекс RED FOX дал форсированное усиление району, улучшил его градостроительную «мускулатуру» сразу на несколько уровней: от аморфной периферии — к зрелому гуманистическому урбанизму.

— Расстановку домов мы продумывали с оглядкой на светометрию, на падение теней, на уровень освещенности места, — поясняет Владимир Литвинов, президент ГК SKY Group — так, чтобы не было ощущения «рубящих» теней от зданий, чтобы дома не смотрели окно в окно. Изначальной композицией предусматривались четыре дома переменной этажности от 14 до 18 этажей, позже мы получили разрешение на строительство еще трех домов. Их роль — высотные акценты архитектурной композиции, маркеры панорамы. В домах, дополнивших собой комплекс, — 22 этажа. То есть контраст высоты ровно такой, чтобы и взаимная чужеродность с первой очередью не возникала, и перепад силуэтов смотрелся бы интересно. Даже в уплотненной композиции дома достаточно эстетично расставлены, ощущения тесноты и скученности на этом пространстве не возникает. И баланс соседской уютной близости, и нет «Гонконг-эффекта». Расстановка домов позволяет и детские площадки хорошо расположить, чтобы легко просматривались из окон — для каждой мамы это важно.

На родство RED FOX и КрымSKY намекает фасадный дизайн и базовые планировочные принципы, но есть у «младшего» свои изюминки и новации. Ландшафтный дизайн в КрымSKY лейтмотивом имеет море и лето, а у RED FOX формообразующая тема — экоромантика, мотивы леса, золотой осени. Титульный образ комплекса — большая скульптура лисицы. В обоих комплексах — фирменные скоростные лифты собственного завода SKY LIFT. Безопасностью и бытом ведает специализированная управляющая компания SKY Дом. В жилых комплексах планируется скорое открытие сети фирменных аптек — SKY Фарма — основоположницы нового медицинского направления группы компаний.

Новация RED FOX — улучшенный уровень инсоляции. Во всех комнатах тут широкие трехстворчатые окна.

— Мы, можно сказать, расширили все окна оптом на одну створку — поясняет Владимир Литвинов. — Это дало помещениям эргономическую равнозначность. Хорошая эргономика и гигиена пространства — это для нас очень значимо. Например, на зданиях комплекса RED FOX установлена особая система подготовки воздуха: поступая в квартиры через вентиляционную систему, он проходит инфильтрацию и бактерицидную очистку. Или возьмем геометрию помещений. У нас они все квадратные. Комнат пенального типа нет — даже кухни квадратные. Хотя именно кухням часто прощают пенальную форму — как с панельных времен повелось, так их и делали. Мы же кухни-«пеналы» изжили. Квадрат — базовое понятие интерьерной композиции. Поскольку и сами дома в поперечном сечении корпуса — квадратные, то сделать эту гармоничную форму общей было достаточно легко. И, конечно же, нет коридоров в стиле общежития. Не более 8 квартир на каждой площадке. По 4 квартиры с каждой стороны от лифтового холла. Различия планировки — через каждые два этажа. Поскольку дом квадратного сечения, лифтовый холл — и композиционная ось, и основа комфортной ориентации в подъезде. Все счетчики (электрические и водные) вынесены в холлы. Разводка воды с кранами перекрытия тоже выведена в подъезд. Такое решение — инженерная подстраховка от форс-мажоров. Если в какой-то из квартир прорвет кран в отсутствие хозяев, всеобщий потоп будет легко предотвратить.

Продумали в RED FOX и «контактную фазу» — то, как жилой комплекс будет восприниматься глазами гостя. В нижнем уровне есть элегантный вестибюль, лобби в стиле отеля. И reception c консьержем.

— Одну квартиру первого уровня мы «вычли» в пользу этого вестибюля, — отмечает Владимир Литвинов. — Лобби — это, по моему убеждению, не архитектурное излишество, не праздное пижонство. Это работа с эмоциями гостя. Ведь все контактные пространства — придомовая территория, входные зоны — это субъекты позитивных впечатлений не только для жильцов, но для их гостей. «Я тоже хочу здесь жить!» — целевая эмоция, на которую работает все это — и лобби, и фасад, и садово-парковые красоты. Быть заманчивыми, даже обольстительным — это нормально для добротного товара. Это сила марки SKY!

RED FOX. Застройщик: ООО Специализированный застройщик «СКАЙ БЭЙ». Проектная декларация на сайте: ЖК RED FOX

КрымSKY. Застройщик ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛОТУС». Проектная декларация на сайте ЖК КрымSKY