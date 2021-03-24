Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Сессия горсовета забраковала изменения в регламент, касающиеся снижения нижней планки численности фракций до 3 человек, предложенного ранее депутатами от коалиции «Новосибирск 2020». Изначально председатель профильной комиссии горсовета Екатерина Митряшина («Единая Россия») рекомендовала вопрос к отклонению, аргументируя результатами голосования по данному вопросу на комиссии, где из 4 депутатов 1 проголосовал против, а остальные воздержались. Стоит напомнить, что в горсовете, помимо упомянутой коалиции (4 депутатов), действует также неформальное депутатское объединение «Лига эффективности» (3 депутатов). Сейчас планка легитимности фракций составляет 5 человек.

— На комиссии были неопределившиеся, поэтому абсолютное большинство из них придерживается нейтральной позиции — ни за, ни против, — говорит депутат-коалиционер Светлана Каверзина. — Тем не менее так у нас сложилось, что условные фракции существуют. Закрепление их законодательно означает для них не только права, но и обязанности. Также напомню, что в июне 2020 года вопрос о том, чтобы сделать фракцию из 3 человек, поднимался. Тогда, правда, господин Асанцев (Председатель горсовета, «Единая Россия». — Ред.) припугнул фракцией в 15 человек. Но он посоветовал поднять этот вопрос в новом созыве.

Как показали результаты голосования, значительная часть неопределившихся оказалась и среди участников сессии. За предложение оппозиционеров проголосовали 7 депутатов, против — 20, столько же воздержались.

Коалиционеров поддержали депутаты от «Лиги эффективности».

— Я бы призывал коллег рассмотреть возможность поддержать данное предложение, потому что де-факто, помимо 3 зарегистрированных, есть еще две «фракции» помельче — «Коалиция» и «Лига эффективности» из 3 и 4 человек соответственно, — говорит лидер «лиговцев» Игорь Украинцев. — По большому счету поправка предлагает закрепить это де-юре. Бояться нашего нахождения на заседаниях совета председателей, считаю, не нужно. Каких-то глобальных дополнительных полномочий по факту это не даст. Каких-то дополнительных кабинетов и помощников это тоже не предполагает, да мы это и не собираемся делать. Это юридическое закрепление в совете еще 2 фракций.

Выступающие против такого предложения единороссы, наоборот, намекнули на возможное увеличение нижней планки до 7 депутатов, что может себе позволить «Единая Россия» (27 депутатов), при этом не обидев коммунистов (8 депутатов), но уже выбросив за борт ЛДПРовцев (5 депутатов). Благодарность, пусть и довольно сдержанная, от КПРФ за подобное одолжение не заставила себя ждать.

— Прекрасно помню тот момент, когда мы увеличили численность фракций в прошлом созыве, — напомнил депутат от КПРФ Георгий Андреев. — Действительно, это вызывало много вопросов. Сейчас я просто предполагаю, что, возможно, через 3 года нашей работы кто-то более опытный в плане работы в Совете депутатов Новосибирска выйдет с аналогичной (только немного в другую сторону) инициативой. Такая вероятность имеется. Если в прошлом созыве я не понимал, зачем мы это делаем, то и в этом созыве тоже. Нам необходимо, чтобы, условно говоря, у нас была фракция «Стрижей» (имеются в виду депутаты от «Лиги эффективности». — Ред.). Наверное, это надо, почему нет? Но если пойдем таким путем, то давайте еще будет фракция строителей или еще кого-нибудь. Если начнем менять, то потом уже не остановимся. Я буду воздерживаться по данному вопросу, но давайте в этом созыве больше его поднимать не будем.

Напомним, что в предыдущем созыве при обсуждении данного вопроса представители фракции КПРФ, которых на тот момент в депкорпусе было 11 человек, официально свою позицию озвучивать не стали.

— Тут же вопрос не в принадлежности и знакомстве кого-то с кем-то, а во взглядах на определенные вопросы, — парировал Андрееву представитель «фракции «Стрижей» Степан Сафонкин. — Если взгляды совпадают, люди объединяются. Думаю, и вы сидите там, где сидите не потому, что с кем-то знакомы, с кем-то бизнес ведете, а потому что какие-то ваши убеждения совпадают с убеждениями этих людей. По крайней мере я надеюсь, что у вас такая логика нахождения там. Второе: я вообще не поддерживаю логику ограничения каких-то процессов, изменений, тем более в законотворчестве. Жизнь меняется, условия меняются. Почему вы считаете, что именно сегодня настал тот момент, когда в данном направлении пора поставить точку? Не вижу никаких оснований для этой позиции. Давайте отталкиваться от демократического принципа, который мы все проповедуем: если вносится вопрос на обсуждение, то должна быть какая-то мотивировка за или против. Против уменьшения количественного ценза я сейчас не услышал аргументов. Реально ухудшения какие? Их никто не назвал. Инициатива, которая не несет отрицательного эффекта, но потенциально несет положительный, заслуживает поддержки. Мне кажется, это вполне жизнеспособная инициатива. Призываю здесь руководствоваться не какими-то эмоциями и совсем уж субъективными взглядами, а искать в этом рациональное зерно.

Лидер коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко напомнил, также оппонируя в пользу изменений, что те или иные изменения регламента и других нормативных актов как раз и составляют основу работы горсовета в целом.

— У нас даже председатель горсовета, не говоря уже про остальных депутатов, часто использует терминологию «депутаты Коалиции», но это формально никак не отражено, — говорит Бойко. — Процедуры должны соблюдаться. Вообще, мы с вами представляем демократию: все участвовали в выборах, получали голоса избирателей. Демократия — это соблюдение процедур, тех же честных выборов. Есть реальная ситуация, которую признают все, даже наши политические оппоненты, а есть регламент, который этой ситуации не соответствует. Второй аргумент: не требуется каких-то дополнительных затрат. Аргументы против: давайте ничего не менять. А мы здесь зачем собираемся? Вообще говоря, каждое наше голосование — это внесение изменений в какой-либо нормативный акт. А если ничего не менять, как предлагают коллеги из «Единой России» и КПРФ, то давайте разойдемся, и 5 лет не будем собираться. Все документы, существующие в городе, — они все будут действовать. Даже бюджет, если его не принять, мы будем исполнять в 1/12.

Напомним, что, помимо уже упомянутых представителей коалиции «Новосибирск 2020» и «Лиги эффективности», в составе горсовета работают еще 3 независимых депутатов: Ростислав Антонов, Наталья Пинус и Леонид Рыбин. Еще несколько депутатов, избравшихся как независимые, с начала работы текущего созыва примкнули к фракции «Единая Россия».