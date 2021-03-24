Рекламодателям

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

  • 24/03/2021, 18:54
Автор: Евгения Серёгина
Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций
Оппозиционеры выступают за уменьшение нижней планки численности фракций, а единороссы пугают увеличением.

Сессия горсовета забраковала изменения в регламент, касающиеся снижения нижней планки численности фракций до 3 человек, предложенного ранее депутатами от коалиции «Новосибирск 2020». Изначально председатель профильной комиссии горсовета Екатерина Митряшина («Единая Россия») рекомендовала вопрос к отклонению, аргументируя результатами голосования по данному вопросу на комиссии, где из 4 депутатов 1 проголосовал против, а остальные воздержались. Стоит напомнить, что в горсовете, помимо упомянутой коалиции (4 депутатов), действует также неформальное депутатское объединение «Лига эффективности» (3 депутатов). Сейчас планка легитимности фракций составляет 5 человек.

На комиссии были неопределившиеся, поэтому абсолютное большинство из них придерживается нейтральной позиции ни за, ни против, говорит депутат-коалиционер Светлана Каверзина. Тем не менее так у нас сложилось, что условные фракции существуют. Закрепление их законодательно означает для них не только права, но и обязанности. Также напомню, что в июне 2020 года вопрос о том, чтобы сделать фракцию из 3 человек, поднимался. Тогда, правда, господин Асанцев (Председатель горсовета, «Единая Россия». — Ред.) припугнул фракцией в 15 человек. Но он посоветовал поднять этот вопрос в новом созыве.

Как показали результаты голосования, значительная часть неопределившихся оказалась и среди участников сессии. За предложение оппозиционеров проголосовали 7 депутатов, против 20, столько же воздержались.

Коалиционеров поддержали депутаты от «Лиги эффективности».

Я бы призывал коллег рассмотреть возможность поддержать данное предложение, потому что де-факто, помимо 3 зарегистрированных, есть еще две «фракции» помельче «Коалиция» и «Лига эффективности» из 3 и 4 человек соответственно, говорит лидер «лиговцев» Игорь Украинцев. По большому счету поправка предлагает закрепить это де-юре. Бояться нашего нахождения на заседаниях совета председателей, считаю, не нужно. Каких-то глобальных дополнительных полномочий по факту это не даст. Каких-то дополнительных кабинетов и помощников это тоже не предполагает, да мы это и не собираемся делать. Это юридическое закрепление в совете еще 2 фракций.

Выступающие против такого предложения единороссы, наоборот, намекнули на возможное увеличение нижней планки до 7 депутатов, что может себе позволить «Единая Россия» (27 депутатов), при этом не обидев коммунистов (8 депутатов), но уже выбросив за борт ЛДПРовцев (5 депутатов). Благодарность, пусть и довольно сдержанная, от КПРФ за подобное одолжение не заставила себя ждать.

Прекрасно помню тот момент, когда мы увеличили численность фракций в прошлом созыве, напомнил депутат от КПРФ Георгий Андреев. Действительно, это вызывало много вопросов. Сейчас я просто предполагаю, что, возможно, через 3 года нашей работы кто-то более опытный в плане работы в Совете депутатов Новосибирска выйдет с аналогичной (только немного в другую сторону) инициативой. Такая вероятность имеется. Если в прошлом созыве я не понимал, зачем мы это делаем, то и в этом созыве тоже. Нам необходимо, чтобы, условно говоря, у нас была фракция «Стрижей» (имеются в виду депутаты от «Лиги эффективности». Ред.). Наверное, это надо, почему нет? Но если пойдем таким путем, то давайте еще будет фракция строителей или еще кого-нибудь. Если начнем менять, то потом уже не остановимся. Я буду воздерживаться по данному вопросу, но давайте в этом созыве больше его поднимать не будем.

Напомним, что в предыдущем созыве при обсуждении данного вопроса представители фракции КПРФ, которых на тот момент в депкорпусе было 11 человек, официально свою позицию озвучивать не стали.

Тут же вопрос не в принадлежности и знакомстве кого-то с кем-то, а во взглядах на определенные вопросы, парировал Андрееву представитель «фракции «Стрижей» Степан Сафонкин. Если взгляды совпадают, люди объединяются. Думаю, и вы сидите там, где сидите не потому, что с кем-то знакомы, с кем-то бизнес ведете, а потому что какие-то ваши убеждения совпадают с убеждениями этих людей. По крайней мере я надеюсь, что у вас такая логика нахождения там. Второе: я вообще не поддерживаю логику ограничения каких-то процессов, изменений, тем более в законотворчестве. Жизнь меняется, условия меняются. Почему вы считаете, что именно сегодня настал тот момент, когда в данном направлении пора поставить точку? Не вижу никаких оснований для этой позиции. Давайте отталкиваться от демократического принципа, который мы все проповедуем: если вносится вопрос на обсуждение, то должна быть какая-то мотивировка за или против. Против уменьшения количественного ценза я сейчас не услышал аргументов. Реально ухудшения какие? Их никто не назвал. Инициатива, которая не несет отрицательного эффекта, но потенциально несет положительный, заслуживает поддержки. Мне кажется, это вполне жизнеспособная инициатива. Призываю здесь руководствоваться не какими-то эмоциями и совсем уж субъективными взглядами, а искать в этом рациональное зерно.

Лидер коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко напомнил, также оппонируя в пользу изменений, что те или иные изменения регламента и других нормативных актов как раз и составляют основу работы горсовета в целом.

У нас даже председатель горсовета, не говоря уже про остальных депутатов, часто использует терминологию «депутаты Коалиции», но это формально никак не отражено, говорит Бойко. Процедуры должны соблюдаться. Вообще, мы с вами представляем демократию: все участвовали в выборах, получали голоса избирателей. Демократия — это соблюдение процедур, тех же честных выборов. Есть реальная ситуация, которую признают все, даже наши политические оппоненты, а есть регламент, который этой ситуации не соответствует. Второй аргумент: не требуется каких-то дополнительных затрат. Аргументы против: давайте ничего не менять. А мы здесь зачем собираемся? Вообще говоря, каждое наше голосование — это внесение изменений в какой-либо нормативный акт. А если ничего не менять, как предлагают коллеги из «Единой России» и КПРФ, то давайте разойдемся, и 5 лет не будем собираться. Все документы, существующие в городе, — они все будут действовать. Даже бюджет, если его не принять, мы будем исполнять в 1/12.

Напомним, что, помимо уже упомянутых представителей коалиции «Новосибирск 2020» и «Лиги эффективности», в составе горсовета работают еще 3 независимых депутатов: Ростислав Антонов, Наталья Пинус и Леонид Рыбин. Еще несколько депутатов, избравшихся как независимые, с начала работы текущего созыва примкнули к фракции «Единая Россия».

Фото пресс-службы горсовета

541

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : фракции независимые депутаты Горсовет


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Актуальный разговор

Вход в разработку рассыпного золота сегодня не так уж и дорог

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Масочный режим в Новосибирске продлили до 30 апреля 2021 года

24/03/2021, 18:57

Мэрия Новосибирска «ошибочно подала иск» к компании ГК «Метаприбор»

24/03/2021, 18:51

Концессия по «Умным остановкам» доживает последние часы

24/03/2021, 17:00

Около семи миллионов рублей похитили в Новосибирске при строительстве детского сада

24/03/2021, 16:46
Новости компаний

Получите бесплатную карту «Мир Привилегия» в Банке «Левобережный»

24/03/2021, 17:48

Банк «Открытие» на четверть увеличил объемы кредитования в Новосибирске

24/03/2021, 15:56

Назначен Управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие»

24/03/2021, 14:00

ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»

24/03/2021, 11:38

Число пользователей тарифа «Игровой» в Сибири увеличилось на треть

24/03/2021, 11:29

Экономика

ДОЦ им Тюленина предложат в концессию

Детский лагерь им. Тюленина предложат в концессию

Левый берег Новосибирска фактически отрежут от правого

Область спишет задолженность по бюджетным кредитам за счет инвестпроектов

В новосибирских школах из меню временно убрали салаты из сырых овощей

От новосибирского АПК потребовали увеличить эффективность

Финансы

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Политика

Генплановой «революции» в Новосибирске не произошло

Дмитрий Савельев заявился на праймериз «Единой России»

Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

Первые официально заявившиеся в Госдуму от Новосибирской области

Появились первые сведения о доходах директоров муниципальных учреждений Новосибирска

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Как попасть за границу весной 2021 года

Общество

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» начал отключать должников от газа

VIII Транссибирский Арт-Фестиваль откроется российской премьерой

Русфонд собирает деньги на лечение маленького Толи

24 марта состоится открытие выставки «Новая жизнь старых вещей»

В Новосибирске оживают полотна художника Никаса Сафронова

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска