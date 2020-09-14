Мэр в Кольцово останется прежний

По предварительным данным, на выборах мэра Кольцово проголосовало 4360 человек из 13955 избирателей наукограда. 3904 из них или 86.51% отдали свой голос за действующего мэра Николая Красникова. На втором месте Антон Перевалов — 315 голосов, 6.98%, на третьем Ирина Видяева — 141 голос, 3.12%. Красников представляет партию «Единая Россия», Антон Перевалов выдвинут ЛДПР, Ирина Видяева шла на выборы как самовыдвиженец.

153 бюллетеня признаны недействительными.

Николай Красников возглавляет наукоград Кольцово с 1991 года, в 2004 году был избран вице-президентом Союза развития наукоградов России.

Фото с сайта наукограда Кольцово