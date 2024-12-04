Горсовет принял бюджет Новосибирска на 2025 год в первом чтении

Депутаты горсовета Новосибирска 4 декабря единогласно приняли бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении. По словам начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Александра Веселкова, доходная часть бюджета составит 97,8 миллиарда рублей, расходная — 99,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета на 2025 год составит 1,35 млрд рублей.

— Наиболее важными задачами при формировании действующего бюджета являются увеличение доходов и снижение уровня долговой нагрузки бюджета города, оптимизация расходов бюджета с обязательным выполнением социальных обязательств, участие города в реализации новых национальных и федеральных проектов, а также сохранение уровня дефицита бюджета и объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, — отметил он.

Доходная часть бюджета города сформирована за счет собственных доходов, доля которых составляет 55% или 53,5 млрд рублей (на 11% больше по сравнению с 2024 годом). Объем финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов запланирован в размере 44,2 млрд рублей (45% об общего дохода).

— Объём межбюджетных трансфертов на 2025 год запланирован в объёме около 44 миллиардов рублей. Планируется, что он будет увеличен как при рассмотрении поправок ко второму чтению закона об областном бюджете 17 декабря, так и в процессе исполнения федерального и областного бюджета в 2025 году, — уточнил он.

Большая часть расходов городского бюджета (63,3%) в 2025 году приходится на на департамент по социальной политике и департамент транспорта и дорожного благоустроительного комплекса — 62,8 млрд рублей. Из них 51 млрд рублей выделен на образование (52% от общего объема расходов).

Еще 36,3 млрд рублей (36,7% от общего объема расходов) будут направлены на городское хозяйство и прочие сферы деятельности. Кроме того, 5,3 млрд рублей планируется направить на капитальные вложения.

В 2026 году доходы предусмотрены в сумме 103,5 млрд рублей, расходы составят 104,5 млрд рублей. В 2027 году доходы запланированы в объеме 109 млрд рублей, расходы – в объеме 110 млрд рублей. Дефицит бюджета города в 2026 и 2027 годах составит 1 млрд рублей.

Во время обсуждения бюджета, спикер горсовета Дмитрий Асанцев отметил, что в адрес мэра Новосибирска Максима Кудрявцева направлены предложения по поправкам ко второму чтению

— Обозначили 26 позиций на сумму более 800 миллионов рублей, — сказал он.

Во втором чтении финансовый документ горсовет рассмотрит на сессии 23 декабря.

Ранее редакция сообщала, что 300 млн рублей в месяц теряет новосибирский бюджет из-за неработающих камер. Сейчас по городу работает до 10 комплексов фотовидеофиксации.