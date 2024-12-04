В Новосибирске прошло отчетно-выборное собрание Партии Пенсионеров

4 декабря прошло отчетно-выборное собрание регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Новосибирской области, в котором участвовал глава фракции Партия Пенсионеров в региональном парламенте Александр Аверкин.

Председатель правления Эдуард Кожемякин представил отчет о деятельности регионального отделения за последние четыре года. В течение этого времени Партия Пенсионеров, благодаря усилиям своих членов и сторонников, смогла завоевать доверие среди жителей Новосибирской области. В настоящее время уровень рейтинга Партии превышает 7%, что дает возможность увеличить численность фракции в Законодательном Собрании до трёх депутатов в 2025 году.

50 депутатов от Партии Пенсионеров ежедневно взаимодействуют с избирателями в своих округах, оказывая им реальную поддержку. Депутат Александр Аверкин инициировал проект «Эстафета добра».

Заместитель председателя совета Михаил Бушмакин запустил предвыборную кампанию на 2025 год и предложил увеличить число сторонников Партии до более чем 50 тысяч. Депутат Аверкин данную инициативу назвал «50 тысяч горячих сердец».