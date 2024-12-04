Экс-сотруднику управления дорожного строительства Новосибирска вынесли приговор

В Новосибирска вынесен приговор бывшему сотруднику городского управления дорожного строительства Дмитрию Поречному, который обвиняется в получение взятки в крупном размере.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в период с 2021-го по 2022 год Дмитрий Поречный получил деньги от представителя организаций ответственных за ремонт дорог в Ленинском районе. Ему передали 285 тысяч рублей из предназначавшихся 425 тысяч рублей. Средства были переданы для того, чтобы заказчик, который отремонтировал участок, мог спокойно сдать объект на проверку и к нему не предъявлялись замечания.

В результате суд вынес решение о назначении виновному наказания в виде штрафа в размере 3,5 миллионов рублей. Однако, учитывая время, проведённое под стражей, штраф был снижен до 2 миллионов рублей. Кроме того, Поречный был лишён права в течение четырёх лет заниматься организационно-распорядительными функциями в муниципальных казенных учреждениях, занимающихся дорожной деятельностью и благоустройством.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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