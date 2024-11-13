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300 млн рублей в месяц теряет новосибирский бюджет из-за неработающих камер

  • 13/11/2024, 15:15
Автор: Юлия Данилова
300 млн рублей в месяц теряет новосибирский бюджет из-за неработающих камер
Сейчас по городу работает до 10 комплексов фотовидеофиксации

По данным Госавтоинспекции, на территории Новосибирска 767 участков дорог, внесенных в реестр, по которым нужно разработать проекты организации дорожного движения (ПОД).  Как отметил представитель ГАИ, на данный момент в ведомство подано 25 ПОДов, 10 из них согласовано, 14 отклонено и находится в доработке, 1 —  в работе органов ГАИ.

Руководитель транспортного департамента мэрии Иосиф Кодалаев отметил, что на данный момент заключены 15 муниципальных контракты по подготовке ПОДов на 652 участках. По остальным мэрия планирует подписать соглашения до конца 2024 года.

— Мы идем с просрочкой. Основная задача — утвердить ПОДы по тем улицам, где размещены комплексы фотовидеофиксации. Эти работы планируем завершить до конца ноября, — пояснил Кодалаев. — По остальным участкам результат планировали получить до конца года, но видим, что не укладываемся. Если ситуация не изменится, то будет принято решение о расторжении контрактов с подрядчиками, с внесением их в реестр недобросовестных и объявлением нового конкурса.

По словам чиновника, сейчас в городе работает 10 комплексов фотовидеофиксации. Министр транспорта области Анатолий Костылевский отметил, что работающих комплексов 4, всего в Новосибирске их 177.

—  Эту ситуацию мы разбирали на комиссии по безопасности и там было озвучено, что за сентябрь из-за неработающих комплексов фотовидеофиксации бюджет области недополучил 300 млн рублей. Думаю, что за октябрь сумма будет такая же. Есть риск, что к концу года мы подойдем с очень большой суммой недополученных средств, которые могли бы пойти на обеспечение безопасности дорожного движения, —  подчеркнул заместитель председателя транспортного комитете Сергей Титков. —  Когда мэрия придет к вам, Виталий Юрьевич, (Голубенко, министр финансов. — Ред.) за финансированием на программы дорожного комплекса, безопасности дорожного движения, вы, надеюсь, об этом вспомните.

Депутат Елена Тырина отметила, что 46 комплексов фотовидеофиксации было решено перенести на новые места, где повышенный уровень аварийности и поинтересовалась, когда эта работа будет проведена. Анатолий Костылевский пояснил, что это возможно после того, как для участков дорог будут утверждены ПОДы иначе «камеры будут простыми железками».

Титков напомнил, что еще в мае депутаты предупреждали муниципалитет о том, что с первого сентября система контроля за дорожным движением будет работать по-новому.

—  Нас уверяли, что все камеры будут работать, — напомнил депутат. — Между тем, за последние три года из бюджета на закупку и установку камер фотовидеофиксации было потрачено около 1 млрд рублей. То, что мы сейчас наблюдаем — это безобразие.

Он поинтересовался у представителей ГАИ, как неработающие камеры повлияли на дорожную ситуацию в городе. По данным Госавтоинспекции, по итогам 10 месяцев в городе произошло 2260 ДТП, в которых 217 человек погибло (-7% к 2023 году), 2726 ранено.

Напомним, до 1 сентября, то есть до вступления в силу новых правил установки камер фотовидеофиксации, на согласование в ГАИ Новосибирской области были поданы 6 проектов организации дорожного движения на 28 камер (ПОДД). Эти проекты необходимы для того, чтобы использовать информацию о дорожных правонарушениях с камер.

Напомним, согласно новым требованиям к установке и применению камер фиксации нарушений ПДД, теперь видеофиксаторы разрешено ставить на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, местах производства работ, в зонах запрета остановки и стоянки и пунктах весогабаритного контроля вне зависимости от уровня аварийности на этих участках. На других участках дорожного полотна камеры можно ставить при условии, что участок считается очагом аварийности.

Закон выдвигает новые требования не только к размещению камер, но и повышает уровень ответственности самих водителей. Так, автомобили, на которых установлены мобильные камеры, должны иметь специальные опознавательные знаки.

Кроме того, в новых требованиях прописан порядок согласования рубежей контроля, использования и демонтажа комплексов фотовидеофиксации, правила передачи полученной с помощью средств фотовидеофиксации информации, а также разграничивает полномочия между субъектами, задействованными в реализации системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, делая ее прозрачной и понятной для участников дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области придется переустанавливать 20 процентов камер фотовидеофиксации. 

Источник фото: freepik.com, автор-wirestock

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : правила организации дорожного движения Камеры фотовидеофиксации ДТП


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