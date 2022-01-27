Горсовет закрыли от депутатских помощников?

Попасть на сессии горсовета для лиц, не являющихся депутатами, сотрудниками аппарата горсовета или приглашенными чиновниками исполнительной власти, стало фактически нереально. Теперь официально доступ закрыли даже для депутатских помощников, ранее на сессии в большей части случаев они могли проходить беспрепятственно. Как следует из изменений регламентных норм, принятых на сессии в конце года, депутатские помощники, как и, по сути, «простые смертные», могут получить доступ по приглашению, для получения которого необходимо заблаговременно — не позднее чем за два дня до сессии — направить соответствующее обращение на имя председателя горсовета.

Однако, как показала история, это оказалось не совсем так, что следует из ответа депутату от коалиции «Новосибирск 2020» Хельге Пироговой на ее официальное обращение о допуске помощника на предстоящую сессию.

— Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, вынужден отказать во включении Александровой Екатерине Алексеевне в список приглашенных на сессию совета депутатов города Новосибирска, запланированную на 14.02.2022, — говорится в ответе за подписью председателя горсовета Дмитрия Асанцева. — Дополнительно отмечу, что в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска ведется прямая трансляция сессий Совета депутатов города Новосибирска.

— Асанцев говорил, что это формальность, и открытости он не боится, — комментируют коалиционеры «бан» депутатских помощников на предстоящих сессиях. — Теперь мы видим цену словам единоросса. Внезапно в ответе появилась «новая коронавирусная инфекция». Как будто два года до этого ее не существовало. Таким образом, гласная и открытая сессия депутатов Новосибирска превращается в закрытый клуб Асанцева.

Ранее по причине эпидемиологической обстановки доступ на сессии таким же образом закрыли и для представителей СМИ, предложив воспользоваться интернет-трансляциями. Затем, несмотря на возражения оппозиционных депутатов, опять же под коронавирусным предлогом, до неопределенного времени введен мораторий на проведение общественных слушаний по поводу судьбы той или иной городской территории.

Заседания профильных комиссий горсовета пока по-прежнему проходят в открытом режиме.