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QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

  • 03/12/2021, 13:23
Автор:
Новости Новосибирска
Оппозиция предложила депутатам горсовета ввести QR-коды для посещения общественных обсуждений или вывести ВСЕ заседания в дистант, чтобы самим оценить эффективность такой работы.

Сегодня во втором чтении сессия горсовета рассмотрела вопрос о порядке организации и проведения в Новосибирске публичных слушаний и общественных обсуждений. «Против» публично выступили только независимые депутаты.

Государство последовательно забирает у граждан права, в том числе на публичный диалог с властью. Немало примеров, когда направляются запросы и предложения на общественные слушания — и на них не приходит никаких ответов, — подчеркнула независимый депутат Светлана Каверзина (коалиция «Новосибирск 2020»).  — За последнее время прошло два публичных слушания, и на каждом я видела депутатов горсовета. Если Кудин (Игорь Кудин — «Единая России», председатель комиссии по городскому хозяйству) на них не ходит, то это его личное дело. Многие депутаты туда ходят, в том числе от «Единой России». К примеру, Денис Чаховский (ЕР) именно на слушаниях уловил, что земля, выделенная под спортивную площадку на его округе, уходит под строительство. Депутаты получают благодарственные письма от избирателей, которые увидели, как их точку зрения отстаивают на слушаниях. Это важная форма работы с избирателями.

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Заместитель мэра-начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев напомнил, что предложение департамента о выведении публичных слушаний и общественных обсуждений в дистанционный формат принято в соответствии с распоряжением губернатора о введении в регионе режима повышенной готовности в марте 2020 года.

— Сегодня мы подключили документ исключительно из-за того, что регионе действуют ограничительные меры, исходя из постановления губернатора, — добавил чиновник

— Как только режим повышенной готовности будет отменен, мы перейдем на режим публичных слушаний по тем документам, как предполагается сейчас.

Впрочем, его тут же поправил председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Градостроительный кодекс РФ предполагает два варианта публичных слушаний и общественных обсуждений, и в нем ничего не говорится про эпидемиологическую ситуацию, — заявил спикер горсовета. — Сейчас у горсовета есть право принять один из двух вариантов, прописанных законодательством.

Светлана Каверзина предложила допускать граждан на очные публичные слушания и общественные обсуждения при наличии QR-кода, то есть использовать тот инструмент, с помощью которого сегодня власти добиваются обеспечения безопасности других публичных мероприятий. Ее поддержал независимый депутат Игорь Украинцев («Лига эффективности»).

— Люди на таких обсуждениях хотят не просто высказаться, но и получить ответ: почему вносятся те или иные поправки. Мы должны вернуться к публичным слушаниям с введением QR-кодов. Это будет правильная и планомерная борьба с распространением коронавирусной инфекции, — заявил он.

Хельга Пирогова (коалиция «Новосибирск 2020») предложила коллегам на собственном примере оценить эффективность дистанционной работы при рассмотрении сложных и спорных вопросов, которые постоянно выносятся на публичные слушания и общественные обсуждения.

— Сейчас на сессии в зале присутствуют более 100 человек. Ни на одних публичных слушаниях или общественных обсуждениях столько не бывает. На комиссии мы тоже приходим и работаем в очном формате — несколько десятков человек. Давайте все комиссии, всю работу тоже переведем в дистанционку на два месяца. Пообсуждаем важные вопросы развития города в таком формате, посмотрим, насколько это возможно, а потом будем принимать решение о том, готовы ли мы предлагать эту форму населению для публичных слушаний, — обратилась она к коллегам.

Дмитрий Асанцев это предложение комментировать отказался, заявив, что «все решит сессия».

Вице-спикер горсовета Антон Тыртышный (КПРФ) добавил, что Минцифры РФ уже подготовил новый порядок получения всех видов госуслуг.

— Наше обсуждение носит временный характер. Пройдет небольшое количество времени — и все заявления граждане будут подавать через «Госуслуги», высказывать на них свое мнение, голосовать. Все наши действующие механизмы утратят свое значение. Обсуждать это бессмысленно: федерация изменит порядки, и нам тоже все придется ломать, — резюмировал он.

В итоге за отмену публичных слушаний и общественных обсуждений в дистанционном формате проголосовали 35 из 45 присутствовавших на сессии депутатов. 5 были против, 5 воздержались.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Публичные слушания депутаты Горсовет QR код


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