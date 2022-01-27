«Экология-Новосибирск» прокомментировала информацию о высоких платежах за аренду

— В связи с запросами средств массовой информации, связанными с оплатой ООО «Экология-Новосибирск» офисных помещений, арендуемых в БЦ «Кронос», сообщаем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства в пояснениях № 15 к бухгалтерской отчетности за 2019 год по состоянию на 31.12.2019 год и в Пояснениях № 11 к бухгалтерской отчетности за 2020 год по состоянию на 31.12.2020 год расшифрован забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства» — т.е. указана балансовая стоимость помещений, принадлежащих ООО «Кронос» на праве собственности, переданных в аренду ООО «Экология-Новосибирск», — говорится в сообщении поступившем в редакцию.

В пресс-службе регоператора подчеркивают, что балансовая стоимость помещений, принадлежащих ООО «Кронос», в 2019 году составляла 50 719 тысяч рублей, в 2020 году — 56 275 тысяч рублей.

— Обращаем внимание, что балансовая стоимость помещений не равна расходам по аренде помещений. Сведения о расходах отражены в расшифровке строки 2220 «Управленческие расходы» формы №2 «Отчет о финансовых результатах ООО «Экология-Новосибирск». Данная отчетность является пояснением к бухгалтерской отчетности, которая также была размещена на Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, — отмечают в пресс-службе.

За 2019-2021 годы ООО «Экология-Новосибирск» заплатила за аренду помещений в «Кроносе» 12,5 млн руб, 20,6 млн руб и 12,8 млн руб с НДС соответственно.

На минувшей неделе в ряде СМИ появилась информация, что регоператор ежегодно тратит на аренду своих офисов около 50 млн руб.

Напомним, в конце декабря 2021 года регоператор обратился в суд с заявлением о самобанкротстве. Причиной иска стало наличие просроченной свыше 3 месяцев задолженности в размере 1,8 млрд рублей. В январе 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел заявление ООО «Экология-Новосибирск» о принятии обеспечительных мер в рамках дела компании о самобанкротстве и утвердил его.