«Горы мусора и мёртвые голуби»: свалка около зоопарка возмутила жителей Новосибирска

Жители Новосибирска пожаловались на свалку около зоопарка.
В паблике «Народный Фронт | Новосибирская область» опубликовали кадры большой мусорной свалки на улице Тимирязева.
На видео запечатлены горы бытового и строительного мусора, лужи на асфальте и тушки голубей.
— Надеюсь, вы сможете нам помочь, ведь такая ситуация не только сейчас, она происходит круглый год, — говорит одна из местных жителей.
С чем связана такая проблема остается загадкой: с тем, что отходы не вывозят, или с нехваткой мусорных баков. Представители Народного фронта обратились за разъяснением к региональному оператору и в Жилищную инспекцию.
Под постом новосибирцы активно начали обсуждать жалобу.
— Новосибирск утопает в мусорном беспорядке! Такое безобразие во многих районах города!
— Тоже утопаем в мусоре, получаем отписки, всё какие-то проблемы.
— Даже интересно, что ответят вам в отличие от ответов нам.
Ранее редакция сообщала о том, что на свалку отправили книги и красный диплом под Новосибирском.
Источник фото: Народный Фронт | Новосибирская область
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