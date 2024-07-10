«Горы мусора и мёртвые голуби»: свалка около зоопарка возмутила жителей Новосибирска

Жители Новосибирска пожаловались на свалку около зоопарка.

В паблике «Народный Фронт | Новосибирская область» опубликовали кадры большой мусорной свалки на улице Тимирязева.

На видео запечатлены горы бытового и строительного мусора, лужи на асфальте и тушки голубей.

— Надеюсь, вы сможете нам помочь, ведь такая ситуация не только сейчас, она происходит круглый год, — говорит одна из местных жителей.

С чем связана такая проблема остается загадкой: с тем, что отходы не вывозят, или с нехваткой мусорных баков. Представители Народного фронта обратились за разъяснением к региональному оператору и в Жилищную инспекцию.

Под постом новосибирцы активно начали обсуждать жалобу.

— Новосибирск утопает в мусорном беспорядке! Такое безобразие во многих районах города! — Тоже утопаем в мусоре, получаем отписки, всё какие-то проблемы. — Даже интересно, что ответят вам в отличие от ответов нам.

Ранее редакция сообщала о том, что на свалку отправили книги и красный диплом под Новосибирском.