Мертвого 6-летнего мальчика нашли в реке Обь под Новосибирском

Шестилетний мальчик, которого накануне искали все жители небольшого поселка, найден мертвым. Накануне утром, 9 июля, новость о пропаже маленького ребенка облетела местные чаты. Нашли его быстро, к сожалению, уже мертвого.

Как сообщает паблик «Кудряшовский и Приобский: life and news», местные быстро организовали сбор средств для того, чтобы хоть как-то помочь матери, потерявшей единственного сына.

– Следственным отделом по городу Обь проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения погибшего малолетнего ребенка в акватории реки, – прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что годовалая девочка утонула в детском надувном бассейне в Сибири.