На свалку отправили книги и красный диплом под Новосибирском

Недавно жители Академгородка увидели стихийную книжную свалку на улице Учёных.
На земле лежало множество старых книг разных жанров, а среди них был найден красный диплом.
— Красный диплом на помойку (НГУ, 1999 год). Книги замечательные, видимо, их владелица была прекрасным человеком. А тот, кто их выбросил, не понимает, насколько они ценны, — рассказала одна из жительниц.
Сообщение о стихийной книжной свалке вызвало возмущение у местных жителей. Сейчас часть книг уже разобрали.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возбудили уголовное дело после пожара на Хилокской свалке.
Источник фото: Академгородок в Вконтакте.
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