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На свалку отправили книги и красный диплом под Новосибирском

  • 17/06/2024, 13:53
Автор: Артем Рязанов
На свалку отправили книги и красный диплом под Новосибирском
Сейчас часть книг уже разобрали.

Недавно жители Академгородка увидели стихийную книжную свалку на улице Учёных.

На земле лежало множество старых книг разных жанров, а среди них был найден красный диплом.

— Красный диплом на помойку (НГУ, 1999 год). Книги замечательные, видимо, их владелица была прекрасным человеком. А тот, кто их выбросил, не понимает, насколько они ценны, — рассказала одна из жительниц.

Сообщение о стихийной книжной свалке вызвало возмущение у местных жителей. Сейчас часть книг уже разобрали.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возбудили уголовное дело после пожара на Хилокской свалке.

Источник фото: Академгородок в Вконтакте. 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Свалка красный диплом Академгородок


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