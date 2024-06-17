На свалку отправили книги и красный диплом под Новосибирском

Недавно жители Академгородка увидели стихийную книжную свалку на улице Учёных.

На земле лежало множество старых книг разных жанров, а среди них был найден красный диплом.

— Красный диплом на помойку (НГУ, 1999 год). Книги замечательные, видимо, их владелица была прекрасным человеком. А тот, кто их выбросил, не понимает, насколько они ценны, — рассказала одна из жительниц.

Сообщение о стихийной книжной свалке вызвало возмущение у местных жителей. Сейчас часть книг уже разобрали.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возбудили уголовное дело после пожара на Хилокской свалке.