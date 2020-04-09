Пандемия ускоряет оцифровку

Хотя цифровизация экономики и объявлена общефедеральным процессом, его субъектно-ролевое распределение достаточно неравномерно. Например, сам список лидеров по инвестициям в цифровизацию-2019 выглядит весьма неожиданно. Предсказуемо членство в нем Московской области. А вот такие регионы, как Республики Ингушетия и Тува удивляют присутствием. Во всем остальном они, скажем так, далеки от «клуба отличников». Зато «двоечники» цифровизации не удивили — это Республика Алтай, Калмыкия, Магаданская область, Чукотка и Ненецкий автономный округ. Там суммарный объем инвестиций в цифровые технологии не превысил 0,5%.

Хорошист с перспективами отличника

Новосибирская область — в крепких хорошистах процесса. Она не настолько плотно урбанизирована, как насыщенные малыми городами области Центрального федерального округа — и потому не может дать яркую суммарную статистику. Но нашей не очень городской области волей истории достался центр-гигант. Который и выступает мощным локомотивом процесса. Новосибирск начал пробовать себя в роли «оцифрованного» города еще до того, как это стало мейнстримом.

Масштабность явлению придает тот факт, что Новосибирск давно и плотно обжит сообществом мобильных операторов, которые являются передовым отрядом цифровизации. Им Новосибирск интересен своей репрезентативностью: с одной стороны, многоукладность его экономики дает рыночный простор для поставщиков технических решений сегмента B2B. С другой — где, как ни в мегаполисе, эффектно «засветить» цифровые технологии в сфере коммунального хозяйства и сити-менеджмента. Например, именно так векторизована активность направления «Билайн Бизнес». По словам Константина Машкова, B2B-директора Новосибирского кластера Билайн (ПАО «Вымпелком»), подразделение «Билайн Бизнес» активно участвует в проектах цифровизации регионов, сотрудничая с местными органами управления, АНО «Цифровая экономика» и другими провайдерами технологических решений.

— В рамках сотрудничества с правительствами субъектов России «Билайн Бизнес» уже с 2018 года предоставляет свои технологические решения, — поясняет Константин Машков. — Это, в том числе big data-аналитика, прогнозирование загрузки транспорта или общественных площадок с использованием искусственного интеллекта, решения «интернета вещей» для «Умного города». Сейчас мы прорабатываем решения по автоматизации и контролю утилизации твердых бытовых отходов. Внедрение технологий в регионах-заказчиках ПАО «ВымпелКом» помогает повысить качество жизни граждан за счет умных решений — например, решения М2М по учету ресурсов, когда все данные поступают в управляющие компании автоматически, или удаленный мониторинг общественного транспорта с дальнейшей оптимизацией маршрутов на базе собранных данных. Применение больших данных и искусственного интеллекта поможет увеличить приток туристов, оценивать миграцию трудового населения и развивать транспортную инфраструктуру с учетом интересов жителей. В Новосибирске мы планируем внедрять все актуальные современные технологии, некоторые из них появятся уже в этом году. Они будут максимально эффективны с учетом наших планов по развитию качества связи 4G в городе.

Цифробум — примета столичная?

Пассионарный соперник Билайна — компания Tele2 — основой своих новейших проектов мыслит уже технологию 5G, но пока полем ее массированной обкатки выступает лишь Москва — там с августа 2019-го действует сплошное outdoor-покрытие 5G. Правда, на одном отрезке «улицы-витрины», главной улицы страны — от Кремля до пересечения Тверской с Садовым кольцом. За площадью Маяковского — еще предыдущий технологический уклад. Зато именно детища Tele2 сейчас обладают приятной приземленностью — например, онлайн-мониторинг на фермах морской фауны в Приморском крае. Это решение на 30% повышает выживаемость капризных даров моря. Новосибирск же для Tele2 — это, прежде всего, рынок для продажи цифровых ресурсов маркетинга. Наработав эту практику в своем цеху, компания теперь продает ее «наружу».

— Поскольку мы в Tele2 обладаем внушительными объемами данных о поведении и потребностях пользователей, логично использовать эти данные, чтобы делать наш сервис и нашу сеть более эффективными, — объясняет Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. — Например, при планировании открытия новых салонов мы используем обезличенные данные о трафике абонентов, а также внешние открытые базы данных объектов, размещенных вокруг анализируемых нами географических локаций. Определив востребованные для открытия салонов места, мы строим модель, которая позволяет предсказывать объемы продаж и обслуживания в салонах. Также предлагаем услуги на основе big data внешним клиентам. Потребителями аналитики больших данных являются внешние организации, прежде всего, банки. Мы предоставляем кредитно-финансовым учреждениям три сервиса с использованием big data: скоринг, сервис верификации и мониторинг клиентских событий. Один из крупнейших заказчиков аналитики больших данных — органы власти Москвы. В прошлом году Tele2 на основании big data подготовила для ДИТ Москвы информацию о динамике передвижения населения, которая учитывалась при планировании технической и транспортной инфраструктуры. Технически мы можем организовать сбор аналогичных данных и для Новосибирска или любого сибирского города. Наша клиентская база в регионах позволяет делать достаточно точные выводы о трафике для улучшения транспортной и технической инфраструктуры.

Еще один сотовый гигант — МегаФон — массировано участвует своими продуктами в диджитализации регионов, выступая партнером государства в воплощении федеральной программы «Цифровая экономика». Одна из самых наглядных составляющих этой программы — концепция «Умного города», подразумевающая внедрение цифровых решений в городскую жизнедеятельность для повышения комфорта и безопасности граждан. Это фотосъемка, видеозапись, видеоаналитика нарушений ПДД, весогабаритный контроль, «умные парковки», «умные остановки» и управляемое городское освещение, это воплощаемая идея оцифровки ЖКХ — цифровая управляющая компания и «умная энергетика».

— Уже сейчас Новосибирск является лидером по количеству подключений услуги «Виртуальная АТС», которая сегодня практически полностью заменяет функционал физической АТС, — констатирует Галия Сайфутдинова. — Предприниматели по достоинству оценили возможности записи разговоров, обработки вызовов и других преимуществ услуги.

Вирус дает шансы

Осенью 2019 года МегаФон и правительство Новосибирской области подписали соглашение о взаимодействии при создании цифровой среды в регионе на срок до 2021 года. Общая сумма инвестиций со стороны МегаФона составляет 4,5 миллиарда рублей. Как сообщилана текущий момент запланированная программа выполняется в соответствии с обозначенным планом.

Примечательно, что для МегаФона нынешний «иммунный» кризис экономики оказался временем возможностей — буквально по канону известного китайского лингвистического афоризма: кризис — это опасность и возможность. Диджитализация, можно сказать, получила экстренный импульс из-за взрывного спроса на удаленный режим работы. И МегаФон не растерялся, быстро предложив большой портфель услуг, актуальных для удаленного режима работы, собрав его на отдельном лэндинге.

— Важно, что часть решений предоставляется с бесплатными периодами использования, — подчеркнула Галия Сайфутдинова. — В частности, в середине марта МегаФон на месяц открыл бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров для компаний малого и среднего бизнеса. Они позволят компаниям оставаться на связи с сотрудниками в условии карантина и вынужденного перехода на удаленную работу.

Платформа для онлайн-видеоконференции доступна с любого устройства без регистрации, не требует установки дополнительного ПО, позволяет подключать к видеоконференции до 25 человек единовременно, показывать на экране видео и сохранять видеозаписи в формате HD для последующего просмотра и скачивания. Платформа для проведения вебинаров позволяет проводить видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HD-качестве для аудитории до 100 человек, которые смогут подключаться к ним через веб-браузер с любого компьютера.

— Востребованность этих решений в марте, по сравнению с февралем, увеличилась в 10 раз, — констатирует Сайфутдинова. — Большой популярностью сейчас пользуется облачное решение Virtual Desktop Infrastructure (VDI), позволяющее получить удаленный доступ к рабочему месту сотрудника и информационным системам компании. Спрос на «Деловое облако», платформы для создания виртуальной инфраструктуры, увеличился в марте в 5 раз. Также мы видим рост использования CDN-сервиса, ускоряющего работу сайтов, оптимизирует воспроизведение медиаконтента, позволяет организовать бесперебойную онлайн-трансляцию для аудитории любого размера. Спрос на решение «умной телефонии» «Виртуальная АТС», которая позволяет в том числе собирать аналитику по работе с клиентами, вырос в марте на 30%. Также на треть (30%) вырос спрос на решение «Контроль кадров», определяющее, что сотрудник действительно находится дома.

Как велит имя и судьба

Компания ООО «Новотелеком», владеющая брендами «Электронный город» и «Электронный город Бизнес» подключилась к общему движению по принципу «нам само имя велит этим заниматься» и сосредоточилась на аспектах городской жизни, касающихся практически любого новосибирца. Например, в рамках развития Единой государственной информационной системы «ЭГБизнес» реализует проект «Электронная очередь» с Медицинской информационной системой Новосибирской области (МИС).

— Работы идут с 2018-го, и в текущем году «ЭГБизнес» завершит внедрение полностью, — сказал Сергей Титков, директор корпоративного управления компании «Новотелеком». — В проекте участвуют 20 медицинских организаций. Эффективность системы «Электронная очередь» в том, что она уже повысила качество и скорость обслуживания в медрегистратурах, оптимизировала процесс управления потоками посетителей, повысила комфортность ожидания, медперсонал работает с людьми в сниженных стрессовых нагрузках. А для руководителей появилась возможность контроля качества работы персонала и, таким образом, они могут принимать правильные управленческие решения для повышения лояльности на основе статистических и аналитических показателей. Статистика, которую накапливает система, позволяет оценить нагрузку на персонал и производительность труда сотрудников.

Как пояснил Сергей Титков, «ЭГБизнес» полностью осуществил настройку сервисных интеграций модуля «Электронная очередь» с Медицинской информационной системой Новосибирской области. Так, теперь пациенты могут пройти идентификацию на терминале «Электронной очереди» (по номеру паспорта, свидетельства о рождении, полису ОМС) и зайти в свой личный кабинет. Там можно смотреть свои записи к врачам и направления на услуги, по которым можно распечатать талон на текущий день. Сервис «Электронная медицинская карта» внедрен, и теперь вся информация о пациенте, его заболеваниях и обо всех оказанных ему медицинских услугах во всех медорганизациях региона в электронном доступе. Процесс взаимодействия и для врача, и для пациента стал проще и удобнее.

Основанием для здоровой корпоративной гордости Сергей Титков назвал уникальность проекта в федеральном масштабе.

— Примеры подобных внедрений «Электронной очереди» в медицинских организациях по остальной стране нам неизвестны, — подчеркнул он. — Из того, что реализовано другими компаниями, — это часто просто организованная очередь локальном режиме, без привязки к системе МИС. То есть просто организовано движение потоков пациентов, взявших талон в регистратуру, и все. Функционал нашего продукта значительно шире. Интеграция с медицинской информационной системой позволяет регистрировать и выдавать талоны пациентам, посещающим врачей повторно, на будущее время, передавать один талон между врачами в рамках рабочего дня и пр. Также система выдает талоны пациентам, записавшимся дистанционно, через портал госуслуг или из приложения.

По его словам, правительство Новосибирской области и министерство здравоохранения планируют в 2020 году расширить количество медицинских организаций, участвующих в проекте. Известно о планах ввести «Электронную очередь» еще в 10-20 медицинских организациях.

Компания АО «ТрансТелеКом» сосредоточила свою работу по диджитализации на двух сферах, значимых для Новосибирска исконно, так сказать, объективно-биографически — на железнодорожном транспорте и технологиях связи для бизнеса.

— С сентября 2015 года мы совместно с ОАО «РЖД» успешно реализуем проект по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi, — сообщил советник генерального директора компании ТТК Олег Низомиддинов. — За это время беспроводным доступом в сеть обеспечены более 225 железнодорожных вокзалов, станций и остановочных пунктов в России, в том числе и в Новосибирской области. Железнодорожные вокзалы и станции Новосибирска — «Новосибирск-Главный», «Новосибирск-Южный», «Новосибирск-Западный» и «Новосибирск-Восточный» входят в число самых активных по использованию сетей Wi-Fi пассажирами.

Для новосибирского подразделения компании ПАО «Ростелеком» важнейшим материалом для «оцифровки» также стала отрасль, производная из главной приметы Новосибирска — его транзитности. Речь о HORECA — об индустрии гостеприимства и отдыха.

— Отдельно хочу рассказать о комплексных решениях для гостиниц, пансионатов или санаториев, — акцентирует директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Новосибирцы привыкли к быстрому интернету, качественному телевидению, удобной организации своего быта — и мы готовы помочь сделать комфортным их отдых. Благодаря нашему сотрудничеству с пансионатом «Лесная сказка» и санаторием «Сибиряк», гости этих учреждений теперь пользуются высокоскоростным интернетом, виртуальной телефонией, а также интерактивным телевидением, чтобы смотреть любимые фильмы и программы в номерах в отличном качестве. Летом, я думаю, это оценят многие жители региона.

К слову, именно лето большинство участников цифрового рынка обозначают как горизонт планирования для своих проектов, уже не обусловленных экстренными санитарно-медицинскими потребностями, а ориентированных на быт и бизнес как таковой. Все-таки пандемия — это внезапный и внеплановый акселератор диджитализации. А все остальные-то факторы — константы!

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan