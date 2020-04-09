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Пандемия ускоряет оцифровку

Пандемия и противовирусные меры оказались сверхсильными мотиваторами для внедрения цифровых технологий.
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  • 09/04/2020, 10:33
Автор: Игорь Смольников
technology
Новосибирск интересен лидерам цифровизации своей репрезентативностью: многоукладность его экономики дает рыночный простор для поставщиков технических решений сегмента B2B.

Хотя цифровизация экономики и объявлена общефедеральным процессом, его субъектно-ролевое распределение достаточно неравномерно. Например, сам список лидеров по инвестициям в цифровизацию-2019 выглядит весьма неожиданно. Предсказуемо членство в нем Московской области. А вот такие регионы, как Республики Ингушетия и Тува удивляют присутствием. Во всем остальном они, скажем так, далеки от «клуба отличников». Зато «двоечники» цифровизации не удивили — это Республика Алтай, Калмыкия, Магаданская область, Чукотка и Ненецкий автономный округ. Там суммарный объем инвестиций в цифровые технологии не превысил 0,5%.

Хорошист с перспективами отличника

Новосибирская область — в крепких хорошистах процесса. Она не настолько плотно урбанизирована, как насыщенные малыми городами области Центрального федерального округа — и потому не может дать яркую суммарную статистику. Но нашей не очень городской области волей истории достался центр-гигант. Который и выступает мощным локомотивом процесса. Новосибирск начал пробовать себя в роли «оцифрованного» города еще до того, как это стало мейнстримом.

Масштабность явлению придает тот факт, что Новосибирск давно и плотно обжит сообществом мобильных операторов, которые являются передовым отрядом цифровизации. Им Новосибирск интересен своей репрезентативностью: с одной стороны, многоукладность его экономики дает рыночный простор для поставщиков технических решений сегмента B2B. С другой — где, как ни в мегаполисе, эффектно «засветить» цифровые технологии в сфере коммунального хозяйства и сити-менеджмента. Например, именно так векторизована активность направления «Билайн Бизнес». По словам Константина Машкова, B2B-директора Новосибирского кластера Билайн (ПАО «Вымпелком»), подразделение «Билайн Бизнес» активно участвует в проектах цифровизации регионов, сотрудничая с местными органами управления, АНО «Цифровая экономика» и другими провайдерами технологических решений.

— В рамках сотрудничества с правительствами субъектов России «Билайн Бизнес» уже с 2018 года предоставляет свои технологические решения, — поясняет Константин Машков. — Это, в том числе big data-аналитика, прогнозирование загрузки транспорта или общественных площадок с использованием искусственного интеллекта, решения «интернета вещей» для «Умного города». Сейчас мы прорабатываем решения по автоматизации и контролю утилизации твердых бытовых отходов. Внедрение технологий в регионах-заказчиках ПАО «ВымпелКом» помогает повысить качество жизни граждан за счет умных решений — например, решения М2М по учету ресурсов, когда все данные поступают в управляющие компании автоматически, или удаленный мониторинг общественного транспорта с дальнейшей оптимизацией маршрутов на базе собранных данных. Применение больших данных и искусственного интеллекта поможет увеличить приток туристов, оценивать миграцию трудового населения и развивать транспортную инфраструктуру с учетом интересов жителей. В Новосибирске мы планируем внедрять все актуальные современные технологии, некоторые из них появятся уже в этом году. Они будут максимально эффективны с учетом наших планов по развитию качества связи 4G в городе.

Цифробум — примета столичная?

Пассионарный соперник Билайна — компания Tele2 — основой своих новейших проектов мыслит уже технологию 5G, но пока полем ее массированной обкатки выступает лишь Москва — там с августа 2019-го действует сплошное outdoor-покрытие 5G. Правда, на одном отрезке «улицы-витрины», главной улицы страны — от Кремля до пересечения Тверской с Садовым кольцом. За площадью Маяковского — еще предыдущий технологический уклад. Зато именно детища Tele2 сейчас обладают приятной приземленностью — например, онлайн-мониторинг на фермах морской фауны в Приморском крае. Это решение на 30% повышает выживаемость капризных даров моря. Новосибирск же для Tele2 — это, прежде всего, рынок для продажи цифровых ресурсов маркетинга. Наработав эту практику в своем цеху, компания теперь продает ее «наружу».

— Поскольку мы в Tele2 обладаем внушительными объемами данных о поведении и потребностях пользователей, логично использовать эти данные, чтобы делать наш сервис и нашу сеть более эффективными, — объясняет Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. — Например, при планировании открытия новых салонов мы используем обезличенные данные о трафике абонентов, а также внешние открытые базы данных объектов, размещенных вокруг анализируемых нами географических локаций. Определив востребованные для открытия салонов места, мы строим модель, которая позволяет предсказывать объемы продаж и обслуживания в салонах. Также предлагаем услуги на основе big data внешним клиентам. Потребителями аналитики больших данных являются внешние организации, прежде всего, банки. Мы предоставляем кредитно-финансовым учреждениям три сервиса с использованием big data: скоринг, сервис верификации и мониторинг клиентских событий. Один из крупнейших заказчиков аналитики больших данных — органы власти Москвы. В прошлом году Tele2 на основании big data подготовила для ДИТ Москвы информацию о динамике передвижения населения, которая учитывалась при планировании технической и транспортной инфраструктуры. Технически мы можем организовать сбор аналогичных данных и для Новосибирска или любого сибирского города. Наша клиентская база в регионах позволяет делать достаточно точные выводы о трафике для улучшения транспортной и технической инфраструктуры.

Еще один сотовый гигант — МегаФон — массировано участвует своими продуктами в диджитализации регионов, выступая партнером государства в воплощении федеральной программы «Цифровая экономика». Одна из самых наглядных составляющих этой программы — концепция «Умного города», подразумевающая внедрение цифровых решений в городскую жизнедеятельность для повышения комфорта и безопасности граждан. Это фотосъемка, видеозапись, видеоаналитика нарушений ПДД, весогабаритный контроль, «умные парковки», «умные остановки» и управляемое городское освещение, это воплощаемая идея оцифровки ЖКХ — цифровая управляющая компания и «умная энергетика».

«Мегафон» вложит 4,5 млрд рублей в Новосибирскую область

«Мегафон» вложит 4,5 млрд рублей в Новосибирскую область

Осенью 2019 года МегаФон и правительство Новосибирской области подписали соглашение о взаимодействии при создании цифровой среды в регионе на срок до 2021 года. Общая сумма инвестиций со стороны МегаФона составляет 4,5 миллиарда рублей. Как сообщила Галия Сайфутдинова, директор новосибирского регионального отделения МегаФона, на текущий момент запланированная программа выполняется в соответствии с обозначенным планом.

— Уже сейчас Новосибирск является лидером по количеству подключений услуги «Виртуальная АТС», которая сегодня практически полностью заменяет функционал физической АТС, — констатирует Галия Сайфутдинова. — Предприниматели по достоинству оценили возможности записи разговоров, обработки вызовов и других преимуществ услуги.

Вирус дает шансы

Примечательно, что для МегаФона нынешний «иммунный» кризис экономики оказался временем возможностей — буквально по канону известного китайского лингвистического афоризма: кризис — это опасность и возможность. Диджитализация, можно сказать, получила экстренный импульс из-за взрывного спроса на удаленный режим работы. И МегаФон не растерялся, быстро предложив большой портфель услуг, актуальных для удаленного режима работы, собрав его на отдельном лэндинге.

— Важно, что часть решений предоставляется с бесплатными периодами использования, — подчеркнула Галия Сайфутдинова. — В частности, в середине марта МегаФон на месяц открыл бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров для компаний малого и среднего бизнеса. Они позволят компаниям оставаться на связи с сотрудниками в условии карантина и вынужденного перехода на удаленную работу.

Платформа для онлайн-видеоконференции доступна с любого устройства без регистрации, не требует установки дополнительного ПО, позволяет подключать к видеоконференции до 25 человек единовременно, показывать на экране видео и сохранять видеозаписи в формате HD для последующего просмотра и скачивания. Платформа для проведения вебинаров позволяет проводить видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HD-качестве для аудитории до 100 человек, которые смогут подключаться к ним через веб-браузер с любого компьютера.

— Востребованность этих решений в марте, по сравнению с февралем, увеличилась в 10 раз, — констатирует Сайфутдинова. — Большой популярностью сейчас пользуется облачное решение Virtual Desktop Infrastructure (VDI), позволяющее получить удаленный доступ к рабочему месту сотрудника и информационным системам компании. Спрос на «Деловое облако», платформы для создания виртуальной инфраструктуры, увеличился в марте в 5 раз. Также мы видим рост использования CDN-сервиса, ускоряющего работу сайтов, оптимизирует воспроизведение медиаконтента, позволяет организовать бесперебойную онлайн-трансляцию для аудитории любого размера. Спрос на решение «умной телефонии» «Виртуальная АТС», которая позволяет в том числе собирать аналитику по работе с клиентами, вырос в марте на 30%. Также на треть (30%) вырос спрос на решение «Контроль кадров», определяющее, что сотрудник действительно находится дома.

Как велит имя и судьба

Компания ООО «Новотелеком», владеющая брендами «Электронный город» и «Электронный город Бизнес» подключилась к общему движению по принципу «нам само имя велит этим заниматься» и сосредоточилась на аспектах городской жизни, касающихся практически любого новосибирца. Например, в рамках развития Единой государственной информационной системы «ЭГБизнес» реализует проект «Электронная очередь» с Медицинской информационной системой Новосибирской области (МИС).

— Работы идут с 2018-го, и в текущем году «ЭГБизнес» завершит внедрение полностью, — сказал Сергей Титков, директор корпоративного управления компании «Новотелеком». — В проекте участвуют 20 медицинских организаций. Эффективность системы «Электронная очередь» в том, что она уже повысила качество и скорость обслуживания в медрегистратурах, оптимизировала процесс управления потоками посетителей, повысила комфортность ожидания, медперсонал работает с людьми в сниженных стрессовых нагрузках. А для руководителей появилась возможность контроля качества работы персонала и, таким образом, они могут принимать правильные управленческие решения для повышения лояльности на основе статистических и аналитических показателей. Статистика, которую накапливает система, позволяет оценить нагрузку на персонал и производительность труда сотрудников.

Как пояснил Сергей Титков, «ЭГБизнес» полностью осуществил настройку сервисных интеграций модуля «Электронная очередь» с Медицинской информационной системой Новосибирской области. Так, теперь пациенты могут пройти идентификацию на терминале «Электронной очереди» (по номеру паспорта, свидетельства о рождении, полису ОМС) и зайти в свой личный кабинет. Там можно смотреть свои записи к врачам и направления на услуги, по которым можно распечатать талон на текущий день. Сервис «Электронная медицинская карта» внедрен, и теперь вся информация о пациенте, его заболеваниях и обо всех оказанных ему медицинских услугах во всех медорганизациях региона в электронном доступе. Процесс взаимодействия и для врача, и для пациента стал проще и удобнее.

Основанием для здоровой корпоративной гордости Сергей Титков назвал уникальность проекта в федеральном масштабе.

— Примеры подобных внедрений «Электронной очереди» в медицинских организациях по остальной стране нам неизвестны, — подчеркнул он. — Из того, что реализовано другими компаниями, — это часто просто организованная очередь локальном режиме, без привязки к системе МИС. То есть просто организовано движение потоков пациентов, взявших талон в регистратуру, и все. Функционал нашего продукта значительно шире. Интеграция с медицинской информационной системой позволяет регистрировать и выдавать талоны пациентам, посещающим врачей повторно, на будущее время, передавать один талон между врачами в рамках рабочего дня и пр. Также система выдает талоны пациентам, записавшимся дистанционно, через портал госуслуг или из приложения.

По его словам, правительство Новосибирской области и министерство здравоохранения планируют в 2020 году расширить количество медицинских организаций, участвующих в проекте. Известно о планах ввести «Электронную очередь» еще в 10-20 медицинских организациях.

Компания АО «ТрансТелеКом» сосредоточила свою работу по диджитализации на двух сферах, значимых для Новосибирска исконно, так сказать, объективно-биографически — на железнодорожном транспорте и технологиях связи для бизнеса.

— С сентября 2015 года мы совместно с ОАО «РЖД» успешно реализуем проект по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi, — сообщил советник генерального директора компании ТТК Олег Низомиддинов. — За это время беспроводным доступом в сеть обеспечены более 225 железнодорожных вокзалов, станций и остановочных пунктов в России, в том числе и в Новосибирской области. Железнодорожные вокзалы и станции Новосибирска — «Новосибирск-Главный», «Новосибирск-Южный», «Новосибирск-Западный» и «Новосибирск-Восточный» входят в число самых активных по использованию сетей Wi-Fi пассажирами.

Для новосибирского подразделения компании ПАО «Ростелеком» важнейшим материалом для «оцифровки» также стала отрасль, производная из главной приметы Новосибирска — его транзитности. Речь о HORECA — об индустрии гостеприимства и отдыха.

— Отдельно хочу рассказать о комплексных решениях для гостиниц, пансионатов или санаториев, — акцентирует директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Новосибирцы привыкли к быстрому интернету, качественному телевидению, удобной организации своего быта — и мы готовы помочь сделать комфортным их отдых. Благодаря нашему сотрудничеству с пансионатом «Лесная сказка» и санаторием «Сибиряк», гости этих учреждений теперь пользуются высокоскоростным интернетом, виртуальной телефонией, а также интерактивным телевидением, чтобы смотреть любимые фильмы и программы в номерах в отличном качестве. Летом, я думаю, это оценят многие жители региона.

К слову, именно лето большинство участников цифрового рынка обозначают как горизонт планирования для своих проектов, уже не обусловленных экстренными санитарно-медицинскими потребностями, а ориентированных на быт и бизнес как таковой. Все-таки пандемия — это внезапный и внеплановый акселератор диджитализации. А все остальные-то факторы — константы!

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Завод «Ангиолайн»

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ПФК «Обновление»

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