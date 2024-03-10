Бастрыкин поручил доложить о законности сноса Дома Кондратюка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить законность сноса «Дома, где работал Ю.В. Кондратюк», сообщили в информационном центре.

Дело в том, что жительница Новосибирска сообщила в общественную приемную председателя СК, что в апреле 2023 года под видом реконструкции снесен «Дом, где работал Ю.В. Кондратюк». Она напомнила, что здание 1924 года постройки является объектом культурного наследия.

В региональном СК проводилась проверка.

Глава СК поручил руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доложить о результатах проверки с учетом озвученных в публичном пространстве доводов.

Напомним, в 2022 году Минкультуры России одобрило заявку от правительства Новосибирской области на проведение работ по реконструкции дома-музея по ул. Советской, 24 («Дом Юрия Кондратюка») в рамках федерального проекта «Культурная среда национального проекта «Культура». На его реконструкцию выделено более 190 млн рублей. Музей планируют открыть в конце 2024 года.

В апреле 2023 года здание было снесено. Как отмечали в мэрии Новосибирска, здание полностью разобрали, чтобы укрепить несущие конструкции и восстановить первоначальный облик особняка. Позже в центре Новосибирска, около театра «Глобус» прошел согласованный пикет против уничтожения исторической застройки города. Организаторами пикета выступило Новосибирское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВОПИИК).

Юрий Кондратюк — один из основоположников мировой космонавтики, инженер-изобретатель. Он стал первым в мире ученым, который предложил идею полета на Луну. Двухэтажное кирпичное П-образное здание акционерного общества «Союзхлеб», в котором несколько лет работал Юрий Кондратюк, было построено в 1924 году. С 1976 года здание имеет статус объекта культуры регионального значения.

Главным экспонатом в новом здании музея «Дом Кондратюка» является посадочный модуль, аналогичный кораблю «Восток», в котором летал Юрий Гагарин.

Ранее редакция сообщала, что общественники потребовали принять меры по сохранению 16 объектов историко-культурного наследия в Новосибирске.