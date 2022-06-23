Госдума наделила регионы правом устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних животных

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о наделении регионов РФ правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Согласно документу, органы государственной власти субъектов РФ получают право устанавливать дополнительные правила выгула и содержания домашних животных, помимо тех, что прописаны в законе «Об ответственном обращении с животными». Как ранее отмечали авторы инициативы, закон устанавливает только общие требования к содержанию домашних животных, а у субъектов РФ нет полномочий регулировать эти вопросы, хотя до вступления закона в силу они были наделены такими правами.

Регионы смогут устанавливать предельное количество домашних животных в домах и квартирах, а также запрет на использование общих помещений многоквартирных жилых домов для содержания домашних животных, устанавливать требования к длине поводка для собаки, запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, запрет на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет, а также устанавливать требования, обеспечивающие защиту домашних животных от жестокого обращения.

Органы местного самоуправления наделяются полномочием определять места, на которые запрещается возвращать бездомных животных, а также перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев.

Инициатива также обязывает правительство подготовить методические указания для регионов по обращению с безнадзорными животными, в случае если те угрожают жизни и здоровью граждан.