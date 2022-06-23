Бюджет дотирует пассажирские перевозки после реформы на миллиарды рублей

На конференции «Развитие пассажирского транспорта в современных условиях» в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума в Новосибирске представители нескольких городов и регионов России поделились опытом реализованных проектов в сфере реформы пассажирского общественного транспорта.

Москва

Олег Иванов, первый заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок», напомнил, что правительство Москвы приняло решение о проведении реформы пассажирского транспорта еще в 2013 году. Подготовка шла около 2 лет, и ключевой проблемой было непонимание реального пассажиропотока, что осложняло формирование параметров перевозок.

— В итоге мы интегрировали все маршруты в одну сеть, внедрили единый городской стандарт транспорта, единый тариф, работа перевозчиков контролируется в онлайн-режиме по 99 пунктам, — рассказал Иванов. — На нашем опыте могу сказать, что брутто-контракты — лучший механизм по реформированию общественного транспорта. Для пассажиров они дают более качественный сервис и безопасность перевозок, для города — возможность администрирования соблюдения условий перевозок, для перевозчиков — возможность долгосрочного планирования бизнеса и гарантии получения дохода.

— В начале реформы нашим слабым местом оказалось информирование пассажиров. В 2021 году при обновлении маршрутов мы размещали информацию на каждой остановке, волонтеры раскладывали листовки об изменении маршрутной сети в домах. Это дало эффект, и мы прошли обновление маршрутов более спокойно, — пояснил он.

За 6 лет действия реформы в Москве перевезены 1,4 млрд человек. По итогам 2021 года в городе работают 5 перевозчиков (до реформы — 70), с которыми заключен 41 контракт (заключаются на 7 лет, стоимость брутто-контракта — 170 рублей на км), созданы 197 маршрутов, из них 157 обновлены в 2021 году. Реализован беспересадочный проезд между точками притяжения пассажиропотока.

Сейчас в системе общественного транспорта Москвы работает 1681 транспортное средство, из них 850 новых автобусов. 66% автобусов — большого класса. Стоимость билета на разовый проезд в транспорте — 46 рублей, при этом в системе общественного транспорта Москвы — большое «билетное меню», и на долю льготников приходится 55% пассажиров. «Зайцев» на транспорте вычисляют с помощью датчиков, и с ними работают контролеры, которые наделены полномочиями выписывать административные штрафы.

При этом Олег Иванов признал, что даже в Москве, при ее пассажиропотоке и тарифе, выручка покрывает около 80% от необходимого объема средств. Остальное дотирует бюджет.

Кстати, как отметил московский чиновник, следующим этапом реформы будет 90% электрификация общественного транспорта в течение 5 ближайших лет.

Пермь

В Перми реформа началась в 2020 году, то есть контракты были отыграны перед пандемией. На сегодняшний день в городе созданы 70 автобусных маршрутов и 9 трамвайных. На них работают 717 автобусов и 90 трамваев. Пассажиропоток за 2021 год составил 192 млн человек. В городе заключены 25 брутто-контрактов, все стоимостью более 20 млн рублей.

— Брутто-контракты позволили нам правильно выстроить отношения между перевозчиком и заказчиком. Они позволяют гибко управлять маршрутной сетью, тарифами, устанавливать единые правила, — перечисляет директор департамента транспорта Перми Анатолий Путин. — При этом за год в городе обновлены 613 автобусов и 64 трамвая, то есть 70% транспорта. Все они забрендированы в едином стиле. Основная критика была связана с изменением сети. Самый яркий эффект — безопасность, перевозчики перестали устраивать гонки на маршрутах. Для обеспечения взаимодействия с населением мы внутри департамента создали отдельное подразделение — пресс-службу, которая занимается информированием в соцсетях, таргетированной рекламой и т.д.

По его словам, за счет выручки закрываются 75% расходов общественного транспорта, 25% дотируются из бюджета. В 2020-2021 годах на эту сумму повлияло снижение пассажиропотока, связанное с пандемией. В результатев 2018 году город направлял на субсидирование общественного транспорта 1 млрд рублей, в 2021-м — 2,3 млрд. Всего на брутто-контракты в год заложены 6 млрд рублей, при том что население города — около 1 млн человек. Средства на субсидии город изыскивает в своем бюджете.

— Кроме того, за 2 года была проведена балансировка экономической модели. В результате с 10 января 2022 года тариф на проезд на транспорте за разовую поездку был увеличен с 26 до 33 рублей, то есть на 30%, а стоимость долгосрочных поездок или безлимитных проездных снижена на 30% — до 1683. Сегодня каждый третий пассажир в городе пользуется проездными. Для сравнения: бесплатными пересадками пользовались 14%, — добавил Путин.

За 2 года пермские чиновники наработали новые компетенции. В частности, отсутствие зависимости перевозчика от выручки позволяет перераспределять объемы работы внутри контрактов. За счет перераспределения были

70% транспорта в городе уже работают без кондукторов, при этом Заксобрание региона ужесточает штрафы за безбилетный проезд — с 500 рублей до 2,5 тысячи.

Тверь

В Твери реформой пассажирского транспорта занимается правительство области — все полномочия были переведены на уровень субъекта федерации. Как пояснил Игорь Нестоленко, заместитель министра транспорта региона, перед подготовкой реформы ведомство заказало исследовательскую работу, собрало и проанализировало комментарии и пожелания граждан по поводу возможных изменений маршрутной сети — и после этого проект был запущен в работу в Твери. Сейчас этот принцип сохраняется при тиражировании реформы общественного транспорта в других населенных пунктах региона.

— Весь подвижной состав стилизован. Обязательное условие госконтракта — отсутствие наружной и внутренней рекламы. Транспорт должен быть оснащен системой видеонаблюдения с возможностью подключения онлайн, системой учета пассажиров, мониторинга за водителем и т.д., — перечисляет Нестоленко.

В новой модели пассажирских перевозок Твери 228 маршрутов, на которых работают 618 автобусов. Средний коэффициент их наполняемости — 0,7. За год перевезены 190 млн пассажиров, из них 31 млн — льготники. С перевозчиками заключены 46 контрактов. Выручка покрывает 51% от необходимых затрат. В среднем в год из бюджета на транспортные выплаты направляются 4,1 млрд рублей. Стоимость проезда в регионе составляет 31 рубль при наличном расчете и 27 — при безналичном. Кассовый разрыв в 2021 году составил 1,5 млрд рублей — эти деньги области пришлось доплатить перевозчикам из бюджета.

— За 2019 год 32 перевозчика Твери, у которых работала 1 тысяча автобусов малого класса, уплатили в бюджет 40 млн рублей налогов. За 2021 год 2 перевозчика, которые осуществляли перевозки по брутто-контрактам выплатили 356 млн рублей. Цифра говорит сама за себя, — комментирует Нестоленко эффективность перехода на брутто-контракты для бюджета. — Кстати, стоимость приобретения автобусов заложена в начальную максимальную цену контракта. Администрация к обновлению парка отношения не имеет. Все контракты заключаются на 7 лет. Одни из действующих перевозчиков работал на рынке с 2015 года и принял новые условия игры

В целом, по его оценкам, в результате реформы маршрутная сеть в городе изменилась на 35%. В 2021 году модернизация продолжится.

Новокузнецк

В Новокузнецке реформа общественного транспорта стартовала в 2021 году, но подготовка к ней, по словам руководителя проектного офиса по развитию общественного транспорта города Новокузнецка Дениса Новохацкого, шла с 2018 года.

До 2020 года в городе были более 80 маршрутов общественного транспорта (50% работали по нерегулируемым тарифам), годовой пассажиропоток — около 80 млн пассажиров.

На сегодняшний день в городе созданы 39 автобусных маршрутов (370 единиц транспорта, из них 330 — на природном газе), 6 трамвайных и 7 троллейбусных. Маршрутная сеть сокращена за счет ликвидации дублирующих маршрутов. Проведен 21 аукцион, заключены 16 контрактов на 1, 5 и 10 лет. Большая часть отыгранных контрактов — на 10 лет. В сутки транспорт в среднем перевозит 330 тысяч пассажиров, 72% — за безналичный расчет. Цена работы за 10 лет — 23 млрд рублей, ожидаемый сбор на линии — 15 млрд. 45% компенсирует бюджет.

— За 2021 год перевезены 73,2 млн пассажиров. Из них 54,7 млн — на автобусах (318), 10 млн — на трамваях (61), 6,5 млн — на троллейбусах (35). План выполнения контрактов составил 98,6%. Ключевыми перевозчиками являются ООО «Питеравто», МТТП Новокузнецка, ОАО «ПАТП №1», ИП Потанин А.М и ООО «ГК «Профи», — говорит Денис Новохацкий. — Все деньги, которые собирают перевозчики, они передают в муниципалитет — и дальше их распределяют для оплаты работы транспортников.

Мэрия Новосибирска заключила «автобусный» контракт на 2,5 млрд рублей — 105 рублей на км, в нее заложена стоимость покупки автобусов — 30%. Впрочем, чиновник отметил, что возможны задержки в расчетах с перевозчиками до 2 месяцев.

— Мы в принципе не рассматривали приобретение автобусов муниципалитетом, так как это потребовало бы около 1 млрд рублей только для первоначального взноса. Поэтому город определил потребность в технике и дооборудовании, а участники конкурса, имея на руках протокол, могут обращаться за лизингом по более выгодной цене, —

В городе более 30 льготных категорий пассажиров, плюс пересадки по маршруту бесплатны, в этом году внедрили безлимитные проездные, система оплаты проезда в городе автоматизируется. На маршрутах работают 80 сотрудников контрольно-ревизионной службы, которые отслеживают безбилетников, а также соблюдение перевозчиками принципов работы, оговоренных в контрактах. По итогам 2021 года на «зайцев» пришлись около 20% пассажиров (в начале реформы 50%), составлены 4700 актов об административных правонарушениях.

В планах — дальнейшее развитие городского электротранспорта, который сегодня перевозит 25% пассажиров.

Выводы и рекомендации

Судя по комментариям присутствовавших на круглом столе перевозчиков, больше всего предпринимателей волнует сокращение участников рынка. Представители городов признали, что далеко не все местные игроки могут остаться работать на новых условиях. В Перми, к примеру, порог стоимости брутто-контракта прошли только 20% компаний.

— Ваши перевозчики со своей техникой после запуска реформы поехали к нам, — напомнил депутат Заксобрания Новосибирской области, председатель транспортного комитета, директор МУП «ПАТП-5» Валерий Ильенко, комментируя результаты реформы в Новокузнецке. — Вы не создали условия для тех игроков, которые работают на рынке по 10-15 лет. Поставили людей перед фактом.

Он также добавил, что при нынешнем тарифе на проезд, принятом в Новосибирске, реализовать транспортную реформу в городе вряд ли будет возможно. Ильенко в очередной раз заявил, что себестоимость поездки выше, чем тариф. Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус тоже отметила, что будет разбираться в ситуации. Особенно ее заинтересовал момент, что для Новосибирска, где проживают 1,7 млн жителей и созданы 111 маршрутов, в год анонсированы затраты на брутто-контракты в 17 млрд рублей. Она заявила, что это несопоставимо с расходами в других городах.

Александр Кондрашов, управляющий директор группы развития городской экономики бизнес-блока «ВЭБ.РФ», напомнил, что сейчас «ВЭБ.РФ» сопровождает реформы общественного транспорта в 20 городах России.

— Залог успеха — правильное планирование. Вы должны четко понимать, что вы хотите поменять в агломерации, — предупредил он представителей транспортной отрасли городов и регионов Сибири и Дальнего Востока, принимающих участие в конференции.

Илья Зотов, член Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, добавил, что изучил все транспортные реформы, которые идут в регионах России, с позиции пассажира, а также обозначил ключевые проблемы:

— Рост аварийности по всем городам, где происходит транспортная реформа. Эксперт это объясняет тем, что с рынка уходят старые игроки и приходят новые, которые не очень хорошо знают город. Впрочем, этот рост обычно краткосрочный.

— Жители и перевозчики, которые работают на рынке десятки лет, не привлекаются к разработке и обсуждению реформы, хотя могли бы дать хорошие предложения. В основном, считает Зотов, превалирует единый центр принятия решения: как сказал ответственный чиновник — так и будет.

— Много жалоб возникает по поводу изменения маршрутов, особенно когда отдаленные районы остаются без прямого транспортного сообщения с центром города. В Новокузнецке это было актуально для 50% маршрутов.

— В некоторых городах, например Перми, отменили бесплатные пересадки. В результате транспорт подорожал для пассажиров в 2 раза.

— Увеличение время пути по измененным маршрутам.

— Перевозчики системно отклоняются от расписания.

Впрочем, Илья Зотов признает, что большая часть этих замечаний устраняется в течение нескольких месяцев после запуска реформы.

— Важно заранее готовиться к реформе. Создавать целевые аудитории и каждой транслировать определенные смыслы ее проведения, формировать общественные институты, которые будут совместно с властью работать по программе развития общественного транспорта, — рекомендует эксперт. — Также нужно создавать площадки, чтобы выявлять реальное количество недовольных, а не тех, кто на этом зарабатывает политические очки, и тех, кто был куплен уходящими с линий перевозчиками. Нужно выстроить работу по широкому информированию граждан через различные каналы коммуникаций.

Напомним, в Новосибирске первые контракты с перевозчиками по новому закону были заключены в 2020 году. К 2026-му количество маршруток в городе планируют сократить до минимума.

Ранее редакция сообщала, что тарифы на проезд в 4 городах региона будут устанавливать муниципалитеты.