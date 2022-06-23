Бюджет дотирует пассажирские перевозки после реформы на миллиарды рублей

На конференции «Развитие пассажирского транспорта в современных условиях» в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума в Новосибирске представители нескольких городов и регионов России поделились опытом реализованных проектов в сфере реформы пассажирского общественного транспорта.
Олег Иванов, первый заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок», напомнил, что правительство Москвы приняло решение о проведении реформы пассажирского транспорта еще в 2013 году. Подготовка шла около 2 лет, и ключевой проблемой было непонимание реального пассажиропотока, что осложняло формирование параметров перевозок.
— В итоге мы интегрировали все маршруты в одну сеть, внедрили единый городской стандарт транспорта, единый тариф, работа перевозчиков контролируется в онлайн-режиме по 99 пунктам, — рассказал Иванов. — На нашем опыте могу сказать, что брутто-контракты — лучший механизм по реформированию общественного транспорта. Для пассажиров они дают более качественный сервис и безопасность перевозок, для города — возможность администрирования соблюдения условий перевозок, для перевозчиков — возможность долгосрочного планирования бизнеса и гарантии получения дохода.
— В начале реформы нашим слабым местом оказалось информирование пассажиров. В 2021 году при обновлении маршрутов мы размещали информацию на каждой остановке, волонтеры раскладывали листовки об изменении маршрутной сети в домах. Это дало эффект, и мы прошли обновление маршрутов более спокойно, — пояснил он.
Сейчас в системе общественного транспорта Москвы работает 1681 транспортное средство, из них 850 новых автобусов. 66% автобусов — большого класса. Стоимость билета на разовый проезд в транспорте — 46 рублей, при этом в системе общественного транспорта Москвы — большое «билетное меню», и на долю льготников приходится 55% пассажиров. «Зайцев» на транспорте вычисляют с помощью датчиков, и с ними работают контролеры, которые наделены полномочиями выписывать административные штрафы.
При этом Олег Иванов признал, что даже в Москве, при ее пассажиропотоке и тарифе, выручка покрывает около 80% от необходимого объема средств. Остальное дотирует бюджет.
Кстати, как отметил московский чиновник, следующим этапом реформы будет 90% электрификация общественного транспорта в течение 5 ближайших лет.
В Перми реформа началась в 2020 году, то есть контракты были отыграны перед пандемией. На сегодняшний день в городе созданы 70 автобусных маршрутов и 9 трамвайных. На них работают 717 автобусов и 90 трамваев. Пассажиропоток за 2021 год составил 192 млн человек. В городе заключены 25 брутто-контрактов, все стоимостью более 20 млн рублей.
— Брутто-контракты позволили нам правильно выстроить отношения между перевозчиком и заказчиком. Они позволяют гибко управлять маршрутной сетью, тарифами, устанавливать единые правила, — перечисляет директор департамента транспорта Перми Анатолий Путин. — При этом за год в городе обновлены 613 автобусов и 64 трамвая, то есть 70% транспорта. Все они забрендированы в едином стиле. Основная критика была связана с изменением сети. Самый яркий эффект — безопасность, перевозчики перестали устраивать гонки на маршрутах. Для обеспечения взаимодействия с населением мы внутри департамента создали отдельное подразделение — пресс-службу, которая занимается информированием в соцсетях, таргетированной рекламой и т.д.
По его словам, за счет выручки закрываются 75% расходов общественного транспорта, 25% дотируются из бюджета. В 2020-2021 годах на эту сумму повлияло снижение пассажиропотока, связанное с пандемией. В результатев 2018 году город направлял на субсидирование общественного транспорта 1 млрд рублей, в 2021-м — 2,3 млрд. Всего на брутто-контракты в год заложены 6 млрд рублей, при том что население города — около 1 млн человек. Средства на субсидии город изыскивает в своем бюджете.
— Кроме того, за 2 года была проведена балансировка экономической модели. В результате с 10 января 2022 года тариф на проезд на транспорте за разовую поездку был увеличен с 26 до 33 рублей, то есть на 30%, а стоимость долгосрочных поездок или безлимитных проездных снижена на 30% — до 1683. Сегодня каждый третий пассажир в городе пользуется проездными. Для сравнения: бесплатными пересадками пользовались 14%, — добавил Путин.
70% транспорта в городе уже работают без кондукторов, при этом Заксобрание региона ужесточает штрафы за безбилетный проезд — с 500 рублей до 2,5 тысячи.
В Твери реформой пассажирского транспорта занимается правительство области — все полномочия были переведены на уровень субъекта федерации. Как пояснил Игорь Нестоленко, заместитель министра транспорта региона, перед подготовкой реформы ведомство заказало исследовательскую работу, собрало и проанализировало комментарии и пожелания граждан по поводу возможных изменений маршрутной сети — и после этого проект был запущен в работу в Твери. Сейчас этот принцип сохраняется при тиражировании реформы общественного транспорта в других населенных пунктах региона.
— Весь подвижной состав стилизован. Обязательное условие госконтракта — отсутствие наружной и внутренней рекламы. Транспорт должен быть оснащен системой видеонаблюдения с возможностью подключения онлайн, системой учета пассажиров, мониторинга за водителем и т.д., — перечисляет Нестоленко.
В новой модели пассажирских перевозок Твери 228 маршрутов, на которых работают 618 автобусов. Средний коэффициент их наполняемости — 0,7. За год перевезены 190 млн пассажиров, из них 31 млн — льготники. С перевозчиками заключены 46 контрактов. Выручка покрывает 51% от необходимых затрат. В среднем в год из бюджета на транспортные выплаты направляются 4,1 млрд рублей. Стоимость проезда в регионе составляет 31 рубль при наличном расчете и 27 — при безналичном. Кассовый разрыв в 2021 году составил 1,5 млрд рублей — эти деньги области пришлось доплатить перевозчикам из бюджета.
— За 2019 год 32 перевозчика Твери, у которых работала 1 тысяча автобусов малого класса, уплатили в бюджет 40 млн рублей налогов. За 2021 год 2 перевозчика, которые осуществляли перевозки по брутто-контрактам выплатили 356 млн рублей. Цифра говорит сама за себя, — комментирует Нестоленко эффективность перехода на брутто-контракты для бюджета. — Кстати, стоимость приобретения автобусов заложена в начальную максимальную цену контракта. Администрация к обновлению парка отношения не имеет. Все контракты заключаются на 7 лет. Одни из действующих перевозчиков работал на рынке с 2015 года и принял новые условия игры
В целом, по его оценкам, в результате реформы маршрутная сеть в городе изменилась на 35%. В 2021 году модернизация продолжится.
В Новокузнецке реформа общественного транспорта стартовала в 2021 году, но подготовка к ней, по словам руководителя проектного офиса по развитию общественного транспорта города Новокузнецка Дениса Новохацкого, шла с 2018 года.
До 2020 года в городе были более 80 маршрутов общественного транспорта (50% работали по нерегулируемым тарифам), годовой пассажиропоток — около 80 млн пассажиров.
На сегодняшний день в городе созданы 39 автобусных маршрутов (370 единиц транспорта, из них 330 — на природном газе), 6 трамвайных и 7 троллейбусных. Маршрутная сеть сокращена за счет ликвидации дублирующих маршрутов. Проведен 21 аукцион, заключены 16 контрактов на 1, 5 и 10 лет. Большая часть отыгранных контрактов — на 10 лет. В сутки транспорт в среднем перевозит 330 тысяч пассажиров, 72% — за безналичный расчет. Цена работы за 10 лет — 23 млрд рублей, ожидаемый сбор на линии — 15 млрд. 45% компенсирует бюджет.
— За 2021 год перевезены 73,2 млн пассажиров. Из них 54,7 млн — на автобусах (318), 10 млн — на трамваях (61), 6,5 млн — на троллейбусах (35). План выполнения контрактов составил 98,6%. Ключевыми перевозчиками являются ООО «Питеравто», МТТП Новокузнецка, ОАО «ПАТП №1», ИП Потанин А.М и ООО «ГК «Профи», — говорит Денис Новохацкий. — Все деньги, которые собирают перевозчики, они передают в муниципалитет — и дальше их распределяют для оплаты работы транспортников.
— Мы в принципе не рассматривали приобретение автобусов муниципалитетом, так как это потребовало бы около 1 млрд рублей только для первоначального взноса. Поэтому город определил потребность в технике и дооборудовании, а участники конкурса, имея на руках протокол, могут обращаться за лизингом по более выгодной цене, —
В городе более 30 льготных категорий пассажиров, плюс пересадки по маршруту бесплатны, в этом году внедрили безлимитные проездные, система оплаты проезда в городе автоматизируется. На маршрутах работают 80 сотрудников контрольно-ревизионной службы, которые отслеживают безбилетников, а также соблюдение перевозчиками принципов работы, оговоренных в контрактах. По итогам 2021 года на «зайцев» пришлись около 20% пассажиров (в начале реформы 50%), составлены 4700 актов об административных правонарушениях.
В планах — дальнейшее развитие городского электротранспорта, который сегодня перевозит 25% пассажиров.
Судя по комментариям присутствовавших на круглом столе перевозчиков, больше всего предпринимателей волнует сокращение участников рынка. Представители городов признали, что далеко не все местные игроки могут остаться работать на новых условиях. В Перми, к примеру, порог стоимости брутто-контракта прошли только 20% компаний.
— Ваши перевозчики со своей техникой после запуска реформы поехали к нам, — напомнил депутат Заксобрания Новосибирской области, председатель транспортного комитета, директор МУП «ПАТП-5» Валерий Ильенко, комментируя результаты реформы в Новокузнецке. — Вы не создали условия для тех игроков, которые работают на рынке по 10-15 лет. Поставили людей перед фактом.
Александр Кондрашов, управляющий директор группы развития городской экономики бизнес-блока «ВЭБ.РФ», напомнил, что сейчас «ВЭБ.РФ» сопровождает реформы общественного транспорта в 20 городах России.
— Залог успеха — правильное планирование. Вы должны четко понимать, что вы хотите поменять в агломерации, — предупредил он представителей транспортной отрасли городов и регионов Сибири и Дальнего Востока, принимающих участие в конференции.
Илья Зотов, член Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, добавил, что изучил все транспортные реформы, которые идут в регионах России, с позиции пассажира, а также обозначил ключевые проблемы:
— Рост аварийности по всем городам, где происходит транспортная реформа. Эксперт это объясняет тем, что с рынка уходят старые игроки и приходят новые, которые не очень хорошо знают город. Впрочем, этот рост обычно краткосрочный.
— Жители и перевозчики, которые работают на рынке десятки лет, не привлекаются к разработке и обсуждению реформы, хотя могли бы дать хорошие предложения. В основном, считает Зотов, превалирует единый центр принятия решения: как сказал ответственный чиновник — так и будет.
— Много жалоб возникает по поводу изменения маршрутов, особенно когда отдаленные районы остаются без прямого транспортного сообщения с центром города. В Новокузнецке это было актуально для 50% маршрутов.
— В некоторых городах, например Перми, отменили бесплатные пересадки. В результате транспорт подорожал для пассажиров в 2 раза.
— Увеличение время пути по измененным маршрутам.
— Перевозчики системно отклоняются от расписания.
Впрочем, Илья Зотов признает, что большая часть этих замечаний устраняется в течение нескольких месяцев после запуска реформы.
— Важно заранее готовиться к реформе. Создавать целевые аудитории и каждой транслировать определенные смыслы ее проведения, формировать общественные институты, которые будут совместно с властью работать по программе развития общественного транспорта, — рекомендует эксперт. — Также нужно создавать площадки, чтобы выявлять реальное количество недовольных, а не тех, кто на этом зарабатывает политические очки, и тех, кто был куплен уходящими с линий перевозчиками. Нужно выстроить работу по широкому информированию граждан через различные каналы коммуникаций.
Напомним, в Новосибирске первые контракты с перевозчиками по новому закону были заключены в 2020 году. К 2026-му количество маршруток в городе планируют сократить до минимума.
Ранее редакция сообщала, что тарифы на проезд в 4 городах региона будут устанавливать муниципалитеты.
Фото pixabay — naeimasgary
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