Компания экс-депутата горсовета получила землю под решение проблемы обманутых дольщиков

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о передаче земельного участка еще одному застройщику в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Мэрии Новосибирска рекомендовано предоставить ООО «ЗАО СМС»

Участок площадью 20,3 тыс кв метров, расположенной на ул Королева, для многоэтажной жилой застройки — масштабного инвестиционного проекта «Жилой комплекс «На Королева». До 2028 года застройщик должен возвести на площадке не менее 45 000 квадратных метров жилья, из которых 1125 квадратных метров жилых помещений, но не менее 2,5% передать обманутым дольщикам. Кроме того, компания должна внести средства на завершение двух долгостроев: не менее 90 млн рублей на Есенина 12\1 и не менее 80 млн на улице Немировича-Данченко, 16/2. Деньги должны быть перечислены не позднее 11 месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Объект на Есенина строило ООО «Совелл», которое входило в ГК «Совинтех». В долгострое зависли квартиры 206 участников долевого строительства. В мае минстрой Новосибирской области сообщал о реализации МИПа с участием ООО «Энергетик. Специализированный застройщик». По условиям инвестпроекта, компания также обязалась направить 30 млн рублей на завершение строительства долгостроя по ул. Есенина 12/1 стр. в Октябрьском районе Новосибирска, а также передать в собственность обманутых дольщиков более 1 000 кв.м. жилых помещений (но не менее 2, 5 % от возведенных площадей). Компания без торгов получила участок по ул. Проточная в Ленинском районе Новосибирска.

Объект на Немировича-Данченко вначале возводила компания ООО «Новосибирск СтройМонтаж», затем ЖСК «Диалог». В 2021 году разрешение получило ООО «Специализированный застройщик «Меркурий», входящее в АО «Астон. Стройтрест №43».

По данным на май, в регионе реализовывалось 33 МИПа. По мере их реализации обманутым дольщикам будет передано более 31, 5 тысяч кв.м. жилья. Кроме того, благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму уже порядка 2 млрд рублей. Вопросы еще 39 долгостроев решаются в рамках работы с ППК «Фонд»: 8 домов будут достроены, дольщики 16-ти объектов получат компенсации, по 11 объектам уже направлены ходатайства в публично-правовую компанию, дополнительно готовятся ходатайства в отношении еще пяти проблемных объектов, сообщали в минстрое.

По данным Seldon.Basis, ООО «ЗАО СМС» создано в 2016 году, директор, совладелец Сергей Болотников. Совладельцем компании является экс-депутат горсовета Новосибирска, глава реготделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов (33%).

Ранее редакция сообщала, что новосибирские власти обещают почти в два раза сократить количество долгостроев в 2022 году.