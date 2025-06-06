В Госдуме предложили ограничить выплаты мигрантам в декрете

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил ограничить выплаты по беременности и родам для мигрантов. Письма направлены вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Соцфонда Сергею Чиркову.

— Для лиц, имеющих РВП (разрешение на временное проживание — прим. ТАСС), вид на жительство, а также для граждан стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая временно пребывающих в России и работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам, предлагается больничные листы оплачивать при условии, что страховые взносы (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая, — цитирует обращение ТАСС.

Депутат предложил предоставить иностранцам право на выплаты по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ним до 1,5 лет. Это право будет действовать только при наличии минимального страхового стажа в России от одного года.

Сейчас эти категории иностранцев уже подлежат обязательному социальному страхованию на тех же условиях, что и граждане России. Нилов подчеркнул, что изменения не затронут граждан Белоруссии.

Напомним, в середине мая депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить бесплатные роды для мигранток, которые приезжают в Россию. Он отмечал, что за последние пять лет регионы потратили более 66 млрд рублей на оказание экстренной медицинской помощи иностранцам, включая роды. Оптимальным вариантом Миронов считает приобретение мигрантами страховки до поездки в Россию, у себя на родине через отделения российских страховых компаний.

В Госдуме также планируют запретить мигрантам проходить медосвидетельствование в частных клиниках. Приезжие смогут проходить осмотр только в государственных учреждениях здравоохранения. Такую инициативу в январе 2025 года выдвинул глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий заявлял, что медосвидетельствование иностранцев под полным контролем государства поможет избежать выдачи формальных справок, когда осмотр проходят только на бумаге, а также направит дополнительные поступления в госказну.

Ранее редакция сообщала о том, что более 400 мигрантов легализовал дуэт новых россиянок в Новосибирской области. «Благими» делами в регионе уроженки Средней Азии занимались два года.