Госдума отклонила проект экзамена для мигрантов в такси

На пленарном заседании Государственная дума в первом чтении отклонила законопроект, который предусматривал обязательное прохождение практического экзамена по вождению для иностранных граждан, желающих получить водительское удостоверение для работы в такси.

В августе 2024 года группа депутатов Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение законопроект. В документе отмечалось, что согласно действующему законодательству, мигранты, желающие работать в сфере пассажирских перевозок, должны сдать только теоретическую часть экзамена, а их навыки вождения подтверждаются национальными правами.

Законопроект предусматривал, что иностранные граждане смогут получить права категории «B» только после успешной сдачи двух экзаменов — теоретического и практического. В результате работать таксистами могли бы только те иностранные водители, у которых есть документы, подтверждающие успешное прохождение обоих экзаменов.

Кроме того, законопроект предлагал обязать иностранных граждан, которые уже имеют российские права категории «B» и работают в такси, сдать практический экзамен в срок до 1 июня 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новые правила замены водительских прав введены с 1 апреля. Нарушителям грозит штраф до 15 000 рублей и отстранение от управления автомобилем.