Новосибирцы пожаловались губернатору на новый «Хилокский треугольник»

Жители Верх-Тулинского сельсовета обратились с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Причина их беспокойства — переезд продавцов овощей и фруктов с Хилокского рынка в новый оптовый центр «Азия Сибирь», который будет располагаться между Верх-Тулой и посёлком Крупской.

Ранее сибиряки создали петицию, в которой выразили протест против возникновения на их территории «нового Хилокского гетто». Люди крайне расстроены тем, что их мнение не было учтено при принятии столь важного для населенного пункта решения. Они убеждены, что за продуктами на новую площадку за город никто не поедет.

В письме губернатору люди просят провести выездное собрание на территории с. Верх-Тула с инициативной группой жителей.

— Просим Вас, Андрей Александрович, как губернатора Новосибирской области и Секретаря Новосибирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», дать указание о подготовке и проведении в ближайшее время собрания, — говорится в письме (имеется в распоряжении редакции).

Как пояснил Infopro54 председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов, региональная власть должна выступить третейским судьей в этой ситуации.

— Они должны дать посыл администрации района и сельсовета о том, что ситуация под контролем. А руководство торговой площадки должно установить взаимодействие с активом. Так сказать, договориться на берегу о правилах игры. Если налаживаете торговлю, то должны помогать обеспечивать порядок, — рассказал Михайлов.

В начале марта в социальных сетях распространилась информация о том, что торговцы с Хилокского рынка начали переезд на новую оптовую площадку, организованную ООО «Азия-Сибирь» возле поселка Крупской.

Напомним, в конце 2025 года в районе Верх-Тулы планируется запуск экопромышленного парка, в который планируется вложить 1 млрд рублей федеральных инвестиций. Основной целью создания парка является отработка технологий по переработке вторичного сырья. Это будет своего рода промежуточный этап между инкубатором и промышленным производством, который позволит ускорить внедрение новых решений.

Также недалеко от Верх-Тулы в ближайшее время начнется строительство нового мусорного полигона, против которого активно протестуют местные жители. Недавно стало известно, что стоимость этого объекта увеличилась вдвое — с 3 до 7 млрд рублей. Следует отметить, что вблизи Верх-Тулы расположено два кладбища.

Ранее редакция сообщала о том, что овощной рынок с мигрантами планируют построить среди жилых домов в Новосибирске. Жители микрорайона бьют тревогу.