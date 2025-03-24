Антенну для борьбы с БПЛА создают в Новосибирске

Команда студентов Новосибирского государственного технического университета работает над созданием антенной решётки, которая позволит эффективно обнаруживать, подавлять и нейтрализовать радиоэлектронные угрозы в широком диапазоне частот.

Эта разработка нацелена на повышение эффективности работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что, в свою очередь, способствует обеспечению безопасности страны и защите критически важных объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба университета.

— В настоящее время особенно актуальной является тема радиоэлектронной борьбы и противостояния атакам дронов, — отметил студент четвёртого курса факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Евгений Русский.

По его словам, для эффективного подавления дронов требуется система, способная работать в широком диапазоне частот и перекрывать всю рабочую полосу. Основная цель проекта — увеличить диапазон рабочих частот антенн для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), при этом сохраняя приемлемый коэффициент усиления.

В процессе работы студенты провели тщательное изучение существующих технологий, выполнили необходимые расчёты, создали модель излучателя и провели моделирование его работы в диапазоне частот от 400 МГц до 6 ГГц.

По итогам исследования был создан опытный образец широкополосного излучателя антенной решетки, а также подготовлен комплект конструкторской документации, что позволило приступить к его практическому применению.

— Антенна конкурентоспособна не только благодаря своей стоимости, но и за счёт высоких показателей коэффициента усиления (усиление нашей антенны 9.5дБ, усиление похожих антенн, — от 6 до 9 дБ) и широкой полосы рабочих частот», — подчеркнул Евгений.

В настоящее время команда разработчиков готовит патентную заявку на своё изобретение. После получения патента они планируют представить разработку нескольким предприятиям. В будущем разработчики намерены создать антенную решётку, которая будет состоять из множества излучающих элементов.

Ранее редакция сообщала о том, что дочерняя компания Ростеха и АФК вложит в лабораторию новосибирского вуза 70 млн. Индустриальный партнер намерен делать заказы на разработку новых приборов.