Предложение по «партийцам» и «одномандатникам» обсудят комиссии горсовета

По оценкам экспертов, нынешняя структура горсовета (10 одномандатников и 40 списочников) и новая, предложенная депутатом Евгением Лебедевым (25/25), не противоречат нормам законодательства.

— Во втором случае поменяются границы избирательных округов, на одного депутата придется больше избирателей. Но это вопрос не столько права, сколько организационной стороны. Если предложение будет внесено, конфигурация округов поменяется, — заявил завкафедрой административного, финансового и корпоративного права юрфака НГУЭУ Олег Шерстобоев.

Свои аргументы за или против того, чтобы поменять соотношение депутатов в горсовете, на слушаниях озвучили и представители политических партий. По мнению руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Светланы Каверзиной, следует не только поддержать равное количество «списочников» и «одномандатников», но и увеличить депутатский корпус в целом.

«Партийцы» могут потеснить «одномандатников» — Региональное отделение нашей партии поддерживает предложение о представительстве депутатского корпуса Новосибирска: 50% депутатов, избранных по одномандатным округам, 50% — по партийным спискам. Это усилит роль партий в жизни нашего города. Вместе с тем мы считаем недопустимым увеличение численности избирателей на одномандатном округе. В связи с этим предлагаю увеличить количество депутатов города Новосибирска до 80 человек, — озвучила Каверзина позицию своих однопартийцев.

Сами действующие депутаты горсовета, как следует из их выступлений, пока не готовы к такому реформированию в своих рядах. По мнению депутата Олега Волобуева, избранного по списку КПРФ, такое изменение может повлечь дополнительные затраты бюджетных средств.

— С одной стороны, я принимаю это предложение. Возможно, депутатов нужно и больше. Но с другой — у меня возникают вопросы. Если мы перейдем на эту систему, значит, надо планировать дополнительные финансовые расходы. Необходимо хорошо просчитать, во что эта инициатива нам обойдется, — сказал депутат.

По мнению депутата от «Единой России» Сергея Бондаренко, избранного по одномандатному округу, корректировка структуры горсовета, прежде всего, угрожает устоявшейся системе взаимодействия депутатов с их избирателями.

— Мы представляем интересы своих жителей. В течение трех созывов в горсовете работали 40 человек. В прошлом созыве многое было сделано, чтобы наши 40 человек остались на своих округах. Есть риск для стабильности. Вместо стабильности мы предлагаем увеличить количество избирателей. В моем представлении, это не совсем правильное предложение, — говорит Бондаренко.

Об угрозе политической стабильности предупредил и вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов.

— На наш взгляд, неправильно менять структуру горсовета. Можно и нужно обсуждать избирательную систему, соотношение между одномандатными округами и партийными списками. Но без каких-то манипуляций, постоянного изменения по тем или иным политическим соображениям, — пояснил Сулейманов во время пресс-подхода. — У нас, к сожалению, в том числе и на федеральном уровне, избирательное законодательство крайне нестабильно. К примеру, Госдума раньше полностью избиралась по партийным спискам, действующий созыв — 50/50. Сейчас идет разговор о том, чтобы уменьшить количество субъектов федерации. Все это не способствует политической стабильности и нормальному избирательному процессу. Давайте хотя бы несколько созывов поживем по какому-то из правил, чтобы понять его преимущества и недостатки, а не будем менять избирательную систему перед каждыми выборами.

Все прозвучавшие на слушаниях предложения и пожелания будут изучены и обсуждены на комиссиях горсовета перед вынесением вопрос на сессию.

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